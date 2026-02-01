Caduta Libera, 500mila euro in palio e Isobel Kinnearn (finalmente) protagonista: la svolta di Max Giusti dopo il flop Nuova sigla, giochi inediti e montepremi più alto: Mediaset rilancia il game di Max Giusti per accorciare le distanze da L'Eredità su Rai 1.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Dopo un inizio di stagione ben lontano dalle aspettative, Caduta Libera si prepara a cambiare passo. Il game show di Canale 5, tornato in onda con Max Giusti, introduce una serie di novità pensate per dare una scossa al format e provare a invertire la rotta nel preserale. Una mossa necessaria dopo i risultati deludenti dei primi due mesi, che hanno visto il programma pomeridiano soffrire il confronto diretto con L’Eredità di Marco Liorni, stabilmente leader su Rai 1 con un vantaggio nettissimo.

Caduta Libera svolta dopo il flop: nuovi giochi e montepremi più alto

A partire da lunedì 2 febbraio, Caduta Libera entra ufficialmente in una "seconda fase". La produzione ha lavorato su più fronti per rendere il programma più spettacolare e dinamico, a cominciare da una nuova sigla coreografata, affidata a Mattia Tuzzolino, che coinvolge maggiormente lo studio e i performer Andrea Briida e Filippo Morani.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra le principali novità spiccano anche due sfide inedite, studiate per aumentare il ritmo della puntata, e un montepremi massimo che arriva fino a 500.000 euro, elemento pensato per accrescere la tensione di gioco e l’attenzione del pubblico. Un pacchetto di cambiamenti che punta a rendere il format più competitivo in una fascia oraria dove Rai 1 continua a dominare senza difficoltà con L’Eredità di Marco Liorni, che stravince regolarmente la sfida, arrivando spesso a superare i quattro milioni di telespettatori e lasciando il competitor con quasi due milioni di spettatori in meno.

Max Giusit da più spazio a Isobel Kinnear

All’interno di questo rinnovamento, Isobel Kinnear avrà un ruolo più centrale. L’ex ballerina professionista di Amici sarà protagonista di un nuovo segmento dedicato alle coreografie più iconiche di sempre, con l’obiettivo di caratterizzare la sua presenza nello show. Al momento, però, l’esperimento non ha ancora dato i risultati sperati. L’intenzione di Mediaset era replicare un meccanismo simile a quello che ha funzionato a La Ruota della Fortuna con Samira Lui, che nel giro di pochi mesi è diventata un volto simbolo del programma. Ma il confronto resta complicato: il feeling di Isobel con Max Giusti e l’impatto complessivo della ballerina sul programma non funzionano ancora come dovrebbero, per questo Mediaset ha deciso di apportare novità nel format per cambiare passo.

Potrebbe interessarti anche