Caduta Libera, chi è Sara Prati che ha incassato una cifra mai vinta prima: il montepremi mostruoso e la reazione di Mx Giusti
La campionessa ha centrato una cifra mai conquistata prima in una singola puntata del game show e ha fatto volare il suo montepremi complessivo a 440 mila euro.
La serata di martedì 6 ottobre ha regalato uno dei momenti più sorprendenti della nuova edizione di Caduta Libera. Al centro dell’attenzione c’è ancora una volta Sara Prati, campionessa che sta costruendo un percorso davvero difficile da dimenticare e che, dopo aver già stabilito un primo record pochi giorni fa, è riuscita a superarsi nuovamente. La concorrente ha infatti portato a casa 260 mila euro in una sola puntata, raggiungendo così una cifra mai vinta prima in un’unica serata nella storia del game show.
Sara Prati da record a Caduta Libera: una cifra mai raggiunta prima
La svolta è arrivata nel gioco finale de Le 10 Botole, dove Sara Prati è riuscita a completare la prova e a conquistare l’impressionante premio. Non si tratta soltanto di una grande vincita personale, perché il risultato assume un peso particolare anche guardando alla storia del programma: i 260 mila euro conquistati rappresentano infatti la vincita più alta ottenuta in una singola puntata da quando Caduta Libera è in onda.
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Il risultato assume ancora più valore considerando che la campionessa era già riuscita a lasciare il segno appena due giorni prima. Il 4 ottobre, infatti, Sara aveva conquistato 170 mila euro, stabilendo quello che sembrava già un risultato eccezionale. A distanza di poco tempo, però, è arrivato un nuovo exploit che ha completamente riscritto il suo record personale.
Il bottino sale a 440 mila euro
Con questa nuova impresa, il percorso di Sara Prati raggiunge numeri davvero notevoli. Dopo dieci puntate trascorse sulla botola centrale, il montepremi complessivo della campionessa è arrivato a 440 mila euro, una somma che la proietta tra i protagonisti più sorprendenti del game show.
Sara, 54 anni, arriva dalla provincia di Alessandria ed è docente di matematica. Il suo percorso all’interno di Caduta Libera è iniziato il 27 settembre, quando è riuscita a conquistare il titolo di campionessa. Da quel momento ha continuato a difendere la sua posizione, trasformando progressivamente le sue partecipazioni in una vera cavalcata.
La reazione dopo il trionfo
L’emozione per una cifra così importante è stata evidente anche nelle parole pronunciate subito dopo la vittoria. Ancora incredula davanti al risultato ottenuto, Sara Prati ha commentato: "Non so neanche se sono io in questo momento".
Anche Max Giusti ha voluto sottolineare la forza dimostrata dalla campionessa durante il suo percorso, rivolgendole parole particolarmente sentite:
"Ti senti bene? È un’emozione difficile da raccontare perché Sara è fortissima! Posso dire che rappresenti al meglio tutte le professoresse che in Italia ogni giorno portano cultura e insegnamenti ai nostri ragazzi"
Dalla matematica ai quiz
Fuori dallo studio, Sara Prati è una donna con una formazione altrettanto particolare: è laureata in Matematica e Scienze Politiche, con indirizzo economico, e coltiva diverse passioni legate al mondo dell’intrattenimento. Ama i romanzi gialli, segue le serie televisive poliziesche italiane e conosce a memoria i film di Terence Hill e Bud Spencer.
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