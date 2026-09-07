Caduta Libera 2026 al via: Max Giusti sfida Pino Insegno dopo il flop. Montepremi monstre e tutte le novità A partire da oggi lunedì 7 settembre 2026 nella fascia preserale di Canale 5 torna in onda il game show: confermata Isobel Kinnear, cosa cambia

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Canale 5 prova a rilanciare il preserale dopo un’estate complicata. Archiviato The Wall al termine di una cavalcata tutt’altro che esaltante dal punto di vista degli ascolti, infatti, Mediaset punta nuovamente su Max Giusti e su Caduta Libera, con un format rinnovato per sfidare Pino Insegno e Reazione a Catena su Rai 1. La 15esima edizione del game show riparte dunque da una formula consolidata, ma anche con diverse novità pensate per rendere il programma più spettacolare e ‘movimentato’. Scopriamo tutti i dettagli.

Caduta Libera riparte con Max Giusti: tutte le novità

A partire da oggi lunedì 7 settembre 2026 alle 18:45 su Canale 5 Max Giusti torna al timone di Caduta Libera, affiancato nuovamente da Isobel Kinnear. La nuova stagione si presenta profondamente rinnovata: il programma, prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, parte da un nuovo studio e vede Roberto Cenci alla regia. A crescere è anche il montepremi, che potrà arrivare fino a 500mila euro, mentre non mancheranno nuovi giochi e una prova finale ancora più coinvolgente. Spazio anche all’intrattenimento musicale con ‘La Supercanzone’, accompagnata da una band dal vivo in studio e alla quale parteciperà cantando anche lo stesso Giusti. Isobel Kinnear sarà invece protagonista di ‘Polvere di stelle’: dopo la sua esibizione, i concorrenti dovranno rispondere a una domanda sull’opera dalla quale è tratta la coreografia. A inaugurare la nuova stagione sarà inoltre il campione in carica Paolo Minguzzi, il ‘Giaguaro di Fusignano’, che nella precedente edizione ha già conquistato 165mila euro.

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Max Giusti cerca il riscatto dopo il flop di The Wall

Il ritorno di Caduta Libera arriva però dopo un’estate tutt’altro che semplice per Max Giusti. The Wall era stato scelto da Canale 5 per presidiare la fascia preserale durante la bella stagione, ma il confronto con Reazione a Catena di Pino Insegno si è rivelato a dir poco difficile. Gli ascolti deludenti hanno accompagnato il percorso del programma, rimasto ampiamente distante dai risultati ottenuti dalla concorrenza di Rai 1. Una situazione che ha portato Canale 5 a cambiare rapidamente strategia e a rimettere in campo uno dei suoi game show più collaudati. Ora Giusti è chiamato a una nuova sfida: riportare Caduta Libera ai fasti del passato e dell’era Scotti e, soprattutto, riconquistare il pubblico del preserale.

Quando e dove vedere Caduta Libera in tv e streaming (da lunedì 7 settembre 2026)

La nuova edizione di Caduta Libera va in onda tutti i giorni a partire da lunedì 7 settembre 2026. Appuntamento nella fascia preserale di Canale 5 alle ore 18:45. Streaming gratuito live e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito ufficiale), dove sono disponibili tutti gli episodi.

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