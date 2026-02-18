Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Caccia al tesoro, Serena Rossi preoccupata per il figlio malato in questa commedia irriverente

Una commedia corale con personaggi sopra le righe, tra cui la grande Serena Rossi, incentrata su un viaggio da Napoli alla Costa Azzurra alla ricerca del tesoro di San Gennaro.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

In Caccia al tesoro, Domenico Greco, un attore teatrale sommerso dai debiti, vive in casa della cognata Rosetta (interpretata da Serena Rossi), vedova di suo fratello e con un figlio di nove anni gravemente malato di cuore per il quale servono 160 mila euro per un’operazione negli Stati Uniti. Disperati, lui e Rosetta pregano San Gennaro per un miracolo, scambiando per un via libera alla sottrazione di uno dei gioielli della sua mitra un messaggio indistinto sentito in chiesa. Insieme a Ferdinando (Carlo Buccirosso), Cesare (Max Tortora) e Claudia (Christiane Filangieri) intraprendono così una bizzarra "caccia al tesoro" che li porta da Napoli a Torino e infine a Cannes, alle prese con poliziotti, rapinatori professionisti e una girandola di equivoci.
Caccia al tesoro va in onda stasera stessa, alle 21:00 su Cine 34.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Christian De Sica e Lillo

Christian De Sica e Lillo al cinema, il nuovo film è già un successo (ma non è l'unico della coppia)

I due attori hanno dimostrato di essere una coppia cinematografica di grande success...
Anne Hathaway beccata con un ragazzo molto più giovane di lei: che succede ora

Anne Hathaway beccata con un ragazzo molto più giovane di lei: che succede ora

Questa sera, martedì 17 febbraio 2026, va in onda The idea of you con l'attrice del ...
Luca Marinelli, il suo ruolo indimenticabile (nato da un rapimento)

Luca Marinelli, il suo ruolo indimenticabile (nato da un rapimento)

Stasera, mercoledì 18 febbraio 2026, Fabrizio De André - Principe libero racconta l'...
Raoul Bova torna indietro e cambia vita: cosa gli è successo

Raoul Bova torna indietro e cambia vita: cosa gli è successo

Tra i film in onda oggi, lunedì 16 febbraio 2026, la scanzonata commedia con il parr...
Elettra Lamborghini chiude con 36 milioni di fatturato: un vero tesoro nascosto

Elettra Lamborghini chiude con 36 milioni di fatturato: un vero tesoro nascosto

Ultima puntata stagionale di Boss in incognito in un'azienda di tartufi dai ricavi m...
Serena Rossi

Serena Rossi va oltre Mina Settembre 3 e si dà alla musica: “Ma non sono una cantante (per il momento)”

L’attrice pubblica il suo disco ‘SereNata a Napoli” dedicato alla tradizione musical...
Una notte al museo

I film in onda in TV stasera, sabato 7 febbraio 2026: Una notte al museo 2 sfida Vittorio Gassman e il duo Bud e Terence

I migliori film disponibili stasera, sabato 7 febbraio 2026: dalla commedia Una nott...
Anora, il regista Sean Baker sceglie l'Italia per omaggiare la commedia sexy

Dopo il successo di Anora, il regista premio Oscar sceglie l'Italia per omaggiare la commedia sexy

A Variety, a margine del Festival di Berlino, il regista premio Oscar ha spiegato il...
Claudia Pandolfi

Claudia Pandolfi fa perdere la testa in pochi secondi: il viaggio (intenso) di trasformazione nel nuovo film

Claudia Pandolfi torna al cinema nel ruolo di una detenuta in cerca di resilienza ne...

TB Zagreb

Torna il Festival delle Luci

Dal 18 al 22 marzo: palcoscenico a cielo aperto dove la luce diventa protagonista

LEGGI

Personaggi

Tony Renis

Tony Renis
Can Yaman

Can Yaman
Jessie Buckley

Jessie Buckley
Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963