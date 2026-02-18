Caccia al tesoro, Serena Rossi preoccupata per il figlio malato in questa commedia irriverente
Una commedia corale con personaggi sopra le righe, tra cui la grande Serena Rossi, incentrata su un viaggio da Napoli alla Costa Azzurra alla ricerca del tesoro di San Gennaro.
In Caccia al tesoro, Domenico Greco, un attore teatrale sommerso dai debiti, vive in casa della cognata Rosetta (interpretata da Serena Rossi), vedova di suo fratello e con un figlio di nove anni gravemente malato di cuore per il quale servono 160 mila euro per un'operazione negli Stati Uniti. Disperati, lui e Rosetta pregano San Gennaro per un miracolo, scambiando per un via libera alla sottrazione di uno dei gioielli della sua mitra un messaggio indistinto sentito in chiesa. Insieme a Ferdinando (Carlo Buccirosso), Cesare (Max Tortora) e Claudia (Christiane Filangieri) intraprendono così una bizzarra "caccia al tesoro" che li porta da Napoli a Torino e infine a Cannes, alle prese con poliziotti, rapinatori professionisti e una girandola di equivoci.
Caccia al tesoro va in onda stasera stessa, alle 21:00 su Cine 34.
