Kate Winslet sarà la protagonista di una sfida leggendaria

Non ci sono più dubbi: stando a quanto fa sapere Deadline, Kate Winslet sarà la protagonista femminile di Il Signore degli anelli - Caccia a Gollum

Kate Winslet, il ritorno al cinema è colossale: sarà la protagonista di Il Signore degli anelli Caccia a Gollum

All’età di soli 17 anni, Kate Winslet ha debuttato come protagonista nel film di Peter Jackson Creature del cielo, un film ispirato a una storia vera, ambientato e girato nella natia Nuova Zelanda, patria dello stesso regista. Ora, più di trent’anni dopo, Winslet, che è reduce dall’interpretazione del Na’vi Ronal in Avatar: Fuoco e cenere di James Cameron, torna in Nuova Zelanda per un altro grande progetto. Secondo Deadline, l’attrice premio Oscar ha infatti appena firmato per interpretare la protagonista femminile nel prossimo film di Andy Serkis Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum.

Kate Winslet sarà la protagonista de Il Signore degli anelli – Caccia a Gollum: chi c’è nel cast

Il regista Serkis e il produttore Jackson hanno trascorso gran parte dell’anno scorso a convincere Winslet a fare marcia indietro e trasferirsi in Nuova Zelanda per quelle che dovrebbero essere delle riprese di cinque mesi, tra maggio e ottobre. E ora, dopo alcuni vaghi commenti fatti da Winslet durante la conferenza stampa di Goodbye June sul fatto di essere stata fuori dal Regno Unito per un po’ quest’anno, Deadline annuncia che il casting della star sia ormai cosa fatta. Kate Winslet si unisce a un cast impressionante, che annovera già i ritorni di Sir Ian McKellen nel ruolo di Gandalf, Elijah Wood in quello di Frodo Baggins e Andy Serkis stesso nel ruolo di Gollum.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le voci che circolano su internet circa una possibile apparizione di Leo Woodall nei panni di Aragorn e Anya Taylor-Joy in un ruolo non ancora reso noto non hanno ancora trovato conferma significativa da parte di nessuno dei principali operatori di Hollywood, degli attori stessi o della Warner Bros., ma è prevedibile che le voci persisteranno nelle prossime settimane, con l’intensificarsi della pre-produzione in Nuova Zelanda.

Di cosa parla il film

Ambientato tra gli eventi de Lo Hobbit e La Compagnia dell’Anello, e descritto dalla co-sceneggiatrice Philippa Boyens a Empire come "una storia d’avventura con una forte componente psicologica e interiore", Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum segue la missione di Aragorn per catturare Gollum prima che possa rivelare a Sauron la posizione dell’Unico Anello. Il arriverà nei cinema il 17 dicembre 2027.

