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Caccia a Gollum ha una data d'uscita ufficiale: svelato il cast il volto (sorprendente) di Aragorn

Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum ha finalmente una data d'uscita e un cast principale che ha scatenato i tantissimi fan dell'amata saga

Caccia a Gollum: annunciata data d'uscita del film e chi è il nuovo Aragorn

La Terra di Mezzo è arrivata a Las Vegas in occasione della presentazione al CinemaCon della Warner Bros. Lo studio ha svelato diversi membri del cast del prossimo film Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum, diretto da Andy Serkis, oltre alla data di uscita al cinema, prevista per il 17 dicembre 2027.

Svelato il cast de Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum

Oltre a dirigere il film, Serkis torna nel suo iconico ruolo di Gollum/Smeagol, mentre Ian McKellen veste i panni di Gandalf. Elijah Wood riprende il ruolo di Frodo Baggins e Lee Pace quello di Thranduil. Tra le new entry figurano Kate Winslet nel ruolo di Marigol e Leo Woodall in quello di Halvard. Jamie Dornan interpreterà infine Aragorn.

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Il film racconterà la caccia al protagonista, l’Hobbit corrotto, negli anni che precedono il primo capitolo della trilogia, La Compagnia dell’Anello. Gli sceneggiatori della trilogia originale, Fran Walsh e Philippa Boyens, sono affiancati da Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou nell’adattamento del materiale originale di J.R.R. Tolkien.

Il successo globale de Il Signore degli anelli

Tolkien scrisse originariamente la trilogia de Il Signore degli Anelli negli anni ’50, in seguito al successo de Lo Hobbit del 1937. Jackson adattò la saga in tre film nel 2001, 2002 e 2003 e in seguito estese Lo Hobbit in una trilogia cinematografica a sé stante, nel 2012, 2013 e 2014.

I film sono stati dei capolavori al botteghino oltre che dal punto di vista tecnico, incassando complessivamente quasi 3 miliardi di dollari in tutto il mondo e vincendo 17 premi Oscar. Il terzo film, Il ritorno del re, si è aggiudicato l’Oscar come miglior film nel 2004, eguagliando il record di 11 premi Oscar. L’interpretazione di Serkis nei panni di Gollum nel secondo e nel terzo film ha rappresentato una svolta nella tecnologia di motion capture, introducendo gli innovativi effetti digitali della Weta Workshop. Non resta che scoprire se questa nuova avventura darà all’altezza delle precedenti.

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