Raoul Bova immerso in una storia ricca di colpi di scena: il thriller della Sindone che scuote il 2033
Nel 2033 la Sindone torna protagonista a San Pietro, ma un medaglione misterioso mette in crisi fede e verità, in un thriller con Raoul Bova.
Nel 2033 Roma diventa teatro di un evento destinato a lasciare il segno.
Piazza San Pietro ospita l’ostensione della Sacra Sindone voluta dal Papa.
Ma durante le celebrazioni emerge un ritrovamento inatteso. Un medaglione antico che riproduce il volto di Cristo con inquietante precisione. Da quel momento la realtà si incrina e la verità diventa un terreno pericoloso. A guidare la ricerca è una giovane studiosa che si ritrova al centro di una cospirazione globale.
C14 trama: il medaglione che mette in crisi fede e scienza
C14 è ambientato in un futuro prossimo, nel 2033, e immagina un mondo ancora profondamente legato ai grandi interrogativi spirituali. Durante una solenne ostensione della Sacra Sindone a Piazza San Pietro, un evento ufficiale voluto dal Papa, la narrazione prende una svolta imprevista. Viene infatti rinvenuto un antico medaglione d’oro che raffigura il volto di Cristo in modo quasi identico a quello impresso sul lenzuolo di Torino. Questa scoperta, apparentemente archeologica, si trasforma rapidamente in un caso globale. La sua esistenza mette in discussione le fondamenta stesse della fede e apre interrogativi scientifici, storici e teologici difficili da ignorare.
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A intuire per prima la portata della scoperta è Giorgia Giani, giovane ricercatrice brillante e determinata, che decide di sottrarre il reperto per proteggerlo e studiarlo lontano da occhi indiscreti. Consapevole dei rischi, chiede aiuto a Tommaso Luraghi, docente esperto di sindonologia ma ormai emarginato dal mondo accademico. Da questo incontro nasce una ricerca della verità che si trasforma presto in una fuga senza tregua, dove ogni risposta sembra generare nuove domande.
C14 cast e produzione: tra thriller, mistero e fede
Il film, diretto da Antonello Belluco, costruisce un intreccio che unisce thriller, mistero e riflessione spirituale, portando sullo schermo una storia dal forte impatto simbolico. Il medaglione diventa il centro di una vera e propria caccia, in cui entrano in gioco poteri occulti, interessi nascosti e tensioni personali che rendono ogni personaggio potenzialmente vulnerabile. Nulla è come sembra e la ricerca della verità si trasforma in un viaggio sempre più pericoloso, dove fiducia e sospetto si confondono continuamente.
Nel cast spiccano Raoul Bova nel ruolo di Tommaso Luraghi e Ludovica Martino nei panni di Giorgia Giani, affiancati da Francesco Arca, Giancarlo Giannini, Melissa Satta, Stefano Abbati e Mattia Sbragia. Le riprese si sono svolte tra il Veneto e la Puglia, contribuendo a dare al film una dimensione visiva che unisce paesaggi storici e atmosfere contemporanee. L’insieme costruisce un thriller italiano che punta a intrecciare intrattenimento e interrogativi profondi, lasciando lo spettatore sospeso tra fede, dubbio e ricerca della verità. Il racconto insiste sul contrasto tra razionalità scientifica e dimensione spirituale, senza offrire risposte semplici ma moltiplicando i dubbi. La figura di Giorgia rappresenta la spinta verso la verità, mentre Luraghi incarna il peso di una conoscenza scomoda e isolata. L’atmosfera del film alterna momenti di tensione investigativa a scenari quasi apocalittici, rafforzando la sensazione di un equilibrio fragile.
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