È morto C.W. Morgan, il celebre attore di Scream aveva 72 anni. Le toccanti ultime parole della figlia: "Perderti mi ha lasciato il vuoto più grande..."
Scomparso all'età di 72 anni l'interprete di Hank Loomis nel cult horror Scream: il commovente addio sui social della figlia
All’età di 72 anni si è spento a Los Angeles C.W. Morgan, volto noto agli appassionati di cinema per aver prestato il volto a Hank Loomis nel cult horror Scream. L’attore è morto lo scorso 30 agosto ma la notizia è emersa solo a inizio ottobre, in seguito alla consultazione dei registri del medico legale da parte della stampa americana.
Com’è morto C.W. Morgan, attore di Scream: il toccante addio della figlia
Morgan – all’anagrafe Curtis Wade – è stato rinvenuto privo di sensi nella propria abitazione. Nonostante gli accertamenti formali siano ancora in corso, le autorità locali escludono al momento l’intervento di terzi, ipotizzando una morte per cause naturali. Già nei giorni successivi alla scomparsa, la figlia Renata Macfie aveva dedicato al padre un affettuoso pensiero sui social network, descrivendolo come una figura centrale e premurosa. "Perderti mi ha lasciato il vuoto più grande nel cuore", ha ammesso la donna, sottolineando quanto il padre sia stato per lei anche un amico presente, oltre che un grande professionista. Nel suo messaggio ha rievocato inoltre i momenti quotidiani trascorsi insieme, come le passeggiate in auto su Mulholland Drive o le pause al bar, ricordandone con ironia anche il buffo senso dell’umorismo.
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Chi era C.W. Morgan: dagli esordi al successo
Origini dell’Arizona, l’attore ha iniziato la propria carriera nei primi anni novanta muovendosi tra produzioni televisive e il doppiaggio nel settore dei videogiochi. La popolarità è arrivata nel 1996 con la regia di Wes Craven in Scream, dove interpretava il padre di Billy Loomis, l’ignaro avvocato pronto a difendere il figlio dai primi sospetti della polizia. Morgan era poi comparso nuovamente nel medesimo ruolo con un breve cammeo in Scream 3 (nel 2000), legando così in modo definitivo la propria figura a uno dei franchise horror più celebri della storia del cinema.
Scream è infatti una delle saghe horror più celebri e influenti della storia del cinema. Creata dal regista Wes Craven e dallo sceneggiatore Kevin Williamson, la serie ha rivoluzionato il genere slasher negli anni ’90, diventando un vero e proprio cult.
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