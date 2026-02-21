C'è posta per te, Maria De Filippi sbotta con i figli di Annarita: "La state ricattando". E Gigi D'Alessio 'professore' di divorzi Tante storie e tante emozioni anche nella puntata di sabato 21 febbraio del people show di Canale 5: le più belle

Nuovo sabato sera, nuovo appuntamento con C’è Posta per Te. Il people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, con le sue storie e le sue emozioni è tornato sabato 21 febbraio a appassionare il pubblico della prima serata Mediaset.

C’è posta per te, cosa è successo sabato 21 febbraio 2026

La puntata inizia con un incredibile "storia di un amore interrotto", quello di Roberto che nel giro di un anno lascia per ben tre volte la moglie Valentina per andare a convivere con un’altra (sempre la stessa) e si rivolge a C’è Posta per Te per convincerla a riprenderlo a casa (per la quarta volta). Ma lei, nonostante le lacrime e le tante parole di lui, non si fida, quindi lascia la busta chiusa, ma dice che aspetta nuove dimostrazioni dal marito e padre di sua figlia.

Nessun lieto fine nemmeno per la povera mamma Annarita che, dopo 30 anni di matrimonio infelice, mancata autonomia, e anche, a quanto racconta lei, umiliazioni, lascia il marito per un nuovo compagno, ma i figli, già parecchio grandi, 27 e 22 anni dicono che non la ritengono più loro madre finchè non mollerà il nuovo compagno Paolo. Da tre anni Annarita non riesce ad avere più rapporti con i figli, con Luana ogni tanto si vede, ma fuori di casa perché il genero non la vuole a casa sua, con il figlio minore Alessio, non ha alcun rapporto, nonostante abbia provato per ben due volte a lasciare il compagno per riconquistare i figli, ma poi ci è tornata. I due figli, sono durissimi nei confronti della madre, tanto che a un certo punto anche Maria De Filippi sbotta, facendoli riflettere sul fatto che con il loro atteggiamento non mettono alla prova l’amore materno, ma mettono Annarita davanti a un ricatto: "O lasci quell’uomo o non puoi più fare la madre". Il matrimonio infelice di Annarita? Secondo loro la madre esagera e sì "diceva che non ce la faceva più, ma uno non si aspetta che arrivi a fare una cosa del genere" (cioè lasciare il marito ndr). I due figli però sono inamovibili e chiudono la busta mentre la madre, dall’altra parte in lacrime si chiede: "Perché siete così crudeli con me?"

Altra storia di un genitore che vuole riappacificarsi con un figlio, anzi una figlia è quella di Raffaele che vuole riallacciare i rapporti con la figlia Sara. Lui quando la figlia ha 11 anni incontra la compagna Maria Grazia e all’inizio la ragazza ha un ottimo rapporto con la donna. A un certo punto però, Sara decide che non vuole più vedere Maria Grazia, ma non da spiegazioni al padre. Poi la ragazza si allontana sempre di più anche dal padre. "E’ da novembre dell’anno scorso che mi è cambiata la vita in negativo perché non mi hai più risposto a messaggi e chiamate. Io vorrei continuare a fare il padre, come ho sempre fatto. Ti amo e spero che basti, ecco". Sara spiega di essersi sentita a disagio con Maria Grazia un’estate, e la donna dice: "Ti chiedo scusa, io ero tanto nervosa perché dovevo andare a lavorare a Milano, lontano". Poi la ragazza dice che si è sentita esclusa quando è nata la figlia di Raffaele e Maria Grazia, e parla di un brutto litigio con il padre. In realtà però, si capisce subito, niente di irrecuperabile. La ragazza dice che va bene per lei riaprire la busta per il padre, ma non per la sua compagna Maria Grazia. Maria Grazia l’accetta, Sara apre la busta e riabbraccia solo il papà.

C’è poi la storia di Leondina, che cerca il suo Pasquale da 59 anni. Maria De Filippi ne scova e ne porta in studio, ben sei di Pasquale Acampora, il nome del ragazzo che si vedeva con Leondina fuori dal cancello dell’istituto dove lei era stata spedita perchè troppo vivace. Il Pasquale giusto però non sembra esserci finchè Maria De Filippi non tira fuori le foto d’epoca e il Pasquale giusto si riconosce. Non solo, ricorda una quantità enorme di dettagli della Leondina, per esempio di quella volta che, già fidanzato ha detto una bugia alla sua ragazza per andare a trovare Leondina a casa sua. Aperta la busta, dopo gli abbracci, Pasquale è talmente entusiasta da lanciare l’invito: "Se vieni all’isola d’Elba passa a trovarmi!" Un successo.

L’ultima storia della puntata di sabato 21 febbraio di C’è Posta per Te è quella che vede l’unico ospite della serata: Gigi D’Alessio, che è il regalo di Giovanna per il padre Giuseppe, che si è separato dalla mamma di Giovanna quando lei era piccola, e con cui il rapporto non è stato sempre facile, ma la figlia vuole chiedergli scusa per le incomprensione e dirgli quanto gli vuole bene. Quando il cantautore entra e si siede accanto a Giuseppe lo incoraggia: "Anch’io ho la stessa esperienza di padre separato, anzi ho la cattedra all’università! I sensi di colpa ci accompagnano sempre, soprattutto quando i figli sono piccoli, ma poi crescono e capiscono tante cose".

