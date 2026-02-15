C'è Posta per Te, Luca Argentero commosso: "Inondato d'amore". Gerry Scotti e papà Francesco come vecchi amici
Cosa è successo nella puntata di sabato 14 febbraio del people show di Maria De Filippi
Nuovo sabato sera, nuovo appuntamento con le storie e le emozioni di C’è Posta per Te. Anche sabato 14 febbraio, il people show guidato da Maria De Filippi ha intrattenuto il pubblico della prima serata di Canale 5 con tante vicende umane toccanti, tra amori naufragati, ferite familiari, gesti d’amore, sorprese, gioie, dolori e commozione.
C’è Posta per Te, cosa è successo sabato 14 febbraio 2026
La serata di San Valentino si è aperta con una "storia di un amore interrotto" anzi, di un matrimonio interrotto, quello di Antonio, il quale è stato buttato fuori di casa dalla moglie, che ha trovato le chat con un’altra donna in cui lui le scriveva cose come "Vorrei morderti i piedi", sebbene Antonio abbia precisato di non essere mai arrivato a tradire. Quando la moglie Noemi arriva in studio si capisce presto che i problemi erano precedenti, e Noemi dice che ora in casa, dove è rimasta sola con le due figlie (che sanno tutto), si respira maggiore serenità. Dopo un po’ di tentativi, anche Maria De Filippi capisce che, in questo caso, non c’è molto margine e la busta rimane chiusa.
La seconda storia della puntata di sabato 14 febbraio 2026 di C’è Posta per Te è quella che vede l’intervento di un commosso Luca Argentero. L’attore infatti, viene chiamato da Elisa per fare una sorpresa alla sorella Clara. Le due dopo una bellissima infanzia, hanno perso a poca distanza di tempo la madre e il padre e Clara ha protetto e dato forza alla sorella più piccola. Quando entra Luca Argentero dice: "Vi ringrazio perché ci avete inondato d’amore. E ci avete fatto capire il significato di sacrificio, che vuol dire abbracciare con amore il proprio destino e renderlo sacro".
Non è mancata la storia di un amore di tanti anni fa. Alfredo si è rivolto infatti al programma del sabato sera di Canale 5 per cercare la ragazza di cui si era innamorato nel lontano 1964. Lui lavorava a Torino come barbiere e, sulla stessa strada, c’era la sartoria dove faceva l’apprendista la bella Concetta, che ha riaccompagnato a casa per cinque mesi, riuscendo a rubarle non più di qualche bacetto. Poi, la ragazza è tornata in Sicilia, ma hanno continuato a scriversi per due anni. Quando Alfredo si è sposato, la moglie ha bruciato tutte le lettere di quella amorosa corrispondenza, mentre ora che è rimasto vedovo Alfredo ha voluto cercare quella ragazza. Di Concetta, i postini di C’è Posta per Te ne trovano tre. La terza è quella giusta, ma purtroppo la signora non ha intenzione nemmeno di salutare il signor Alfredo. A far aprire la busta è un’altra Concetta, omonima di quella giusta, ma che è l’unica delle tre a fare la gentilezza di far aprire la busta di Alfredo che se ne va rassegnato.
A chiudere la serata, l’ultima "storia di un regalo", quello che le quattro figlie hanno voluto fare al loro super papà Francesco, rimasto vedovo a crescerle da sole quando la più piccola aveva solo due anni e la più grande venti. Oggi Francesco, muratore in pensione, è anche un super nonno di sette nipoti, e viene "premiato" dall’incontro con il suo idolo Gerry Scotti, con cui chiacchiera amabilmente come fossero vecchi amici. Il conduttore che si asciuga le lacrime più volte dietro le quinte, regala all’uomo il suo orologio e gli annuncia anche il dono di una cucina dove potrà sbizzarrirsi a fare la sua celebre pasta patate e carote.
