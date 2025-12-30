C’è Posta per Te: quando inizia, puntate e cosa farà Stefano De Martino Lo show ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà a inizio gennaio con nuove storie e ospiti d'eccezione. Tra i presenti, Matteo Berrettini, Raoul Bova e Luca Argentero.

Maria De Filippi torna a illuminare il sabato sera di Canale 5, dal 10 gennaio 2026, con la 29ª edizione di C’è Posta per Te. Il programma, ideato dalla conduttrice insieme ad Alberto Silvestri, si prepara a nuovissime puntate ricche di storie autentiche, con un cast di ospiti stellare che include Stefano De Martino, Can Yaman ed Emma Marrone. Dopo quasi trent’anni di successi, il format resta ancora oggi un pilastro della televisione italiana, capace di unire generazioni attraverso il potere dei sentimenti e delle emozioni. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli sulla nuova stagione.

C’è Posta per Te, al via la nuova stagione dal 10 gennaio

La prima puntata del nuovo corso di C’è Posta per Te andrà in onda sabato 10 gennaio, con la solita collocazione nel prime time di Canale 5. Diretto da Paolo Carcano, lo show manterrà la formula collaudata nel corso di 29 edizioni di enorme successo: i protagonisti saranno persone comuni che affrontano dilemmi profondi, tra amori spezzati, conflitti familiari e amicizie tradite. Maria De Filippi, come al solito, guiderà gli spettatori in questo viaggio emozionante, e le lettere verranno consegnate dai quattro postini storici del programma – Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi – in sella alle loro bici dal nord al sud del Paese (e anche oltre confine).

Gli ospiti speciali, da Stefano De Martino a Can Yaman

Anche il cast di ospiti sarà di primissimo livello, con nomi dal mondo dello spettacolo, dello sport e della musica. Stefano De Martino, fresco del successo con Affari Tuoi su Rai 1, parteciperà in prima persona, e ci sarà spazio anche per la star di Sandokan Can Yaman. A completare il quadro arriveranno poi Emma Marrone e Alessandra Amoroso, cantanti salentine pronte a emozionare il pubblico, e attori come Luca Argentero, Raoul Bova e i turchi di La forza di una donna – Caner Cindoruk, Feyyaz Duman e Ahu Yagtu. Spazio anche a Federica Pellegrini, Gigi D’Alessio e Matteo Berrettini, per un mix unico che lascerà senza dubbio i telespettatori a bocca aperta.

Il ruolo di Maria De Filippi e il segreto del successo

Maria De Filippi, 64 anni, resta in ogni caso il cuore pulsante di questo programma. La sua capacità di mediare senza giudicare ha reso C’è Posta per Te un fenomeno sociale oltre che televisivo. Uno spettacolo in grado di avvicinare il pubblico alle storie comuni, di emozionare senza perdere autenticità, portando speranza e riconciliazione nelle vite di milioni di italiani. Insomma, i nove appuntamenti della prossima stagione, con ospiti speciali e nuove storie da raccontare, promettono un altro carosello di momenti indimenticabili. E i soliti record di ascolti a cui la De Filippi ci ha abituati.

