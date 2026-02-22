C'è Posta per Te, Annarita e Mariagrazia in lacrime dopo la 'sentenza' dei figli. Social in fiamme: "Ingrati" C'è Posta per Te ha messo in luce dinamiche familiari molto complesse e criticate sui social: la polemica dopo le storie di Annarita, Mariagrazia e i figli

Grande puntata ieri sera, sabato 21 febbraio 2026, di C’è Posta per Te, il programma condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Alcuni utenti sui social hanno considerato la puntata deludente e noiosa per via delle storie poco interessanti, ma in realtà C’è Posta per Te ha messo in luce dinamiche familiari molto complesse e criticate sui social, ma anche tanto amore, nonostante non tutte le buste siano state aperte. Storie come quelle di Annarita e Mariagrazia, che adesso approfondiamo.

Annarita allontanata dai figli da tre anni e si parla di "ricatto": le polemiche durante C’è Posta per Te del 21 febbraio

Annarita è stata una moglie infelice per 30 anni, fino a quando non si è innamorata di un altro uomo e ha lasciato il marito per lui, Paolo. La donna ha due figli, Luana e Alessio, che sono rimasti talmente traumatizzati dalla separazione e dal fatto che il padre avesse scoperto della nuova relazione della madre per caso da mettere quest’ultima davanti a una scelta difficile: "O lasci quell’uomo o non puoi più fare la madre". Se Luana dà ancora la possibilità ad Annarita di vedersi per prendere un caffè insieme, nonostante non abbia dimenticato quanto accaduto tre anni addietro, Alessio non vuole saperne di avere rapporti con la madre, pur ammettendo che è sempre stata una grande mamma, la migliore che si possa desiderare, pare. Ed è qui che Maria De Filippi cerca di far capire ad Alessio che lei non ha mai smesso di essere sua mamma e che Paolo non deve necessariamente fare parte delle loro vita. Il ragazzo sembra consapevole di ciò, ma finché Annarita starà con il nuovo compagno non c’è nulla da fare, perché il solo pensiero di saperla con l’uomo che ha causato a tutti tanto dolore lo fa stare malissimo. E infatti la busta rimane chiusa. Una storia che lascia alquanto spiazzati, perché l’amore c’è ed è davvero tanto: un vero spreco gettarlo via così. Lo si percepisce dalla disperazione di Annarita e dalla consapevolezza di Alessio, ma anche dal fatto che Luana è andata a trovarla in ospedale quando è stata ricoverata. Ma il problema per i figli resta e Annarita lascia lo studio in lacrime.

Il pubblico sui social non si capacita di questa decisione e si chiede come due figli possano ripudiare così la propria mamma. C’è anche chi ne soffre particolarmente perché ha perso la madre e non riesce ad accettare che qualcuno possa non volerla per questi motivi. Altri ancora sottolineano la mancanza di veri valori in Alessio: "‘Io ho dei valori e un etica morale (dice Alessio, ndr)’ Ecco i valori: Egoismo, Ricatto Morale, Patriarcato interiorizzato", "E’ disarmante il ragionamento di Alessio che in soldoni si può riassumere con un ‘se vuoi un rapporto con me, che sono tuo figlio, devi essere infelice’. E’ tristemente disarmante", "Povera donna perché deve soffrire dopo che ha trovato finalmente un uomo che la tratta bene e voi la castigate, vergognatevi di fare del male a vostra madre, però vi va bene come si comportava vostro padre", "Il padre si rifà una vita e va tutto bene, ma se lo fa la madre è un crimine imperdonabile".

E ancora: "‘Il patriarcato è finito’. Ah sì? Spiegate queste realtà, dove è normale che il marito impedisca alla moglie di avere lavoro, patente, di frequentare corsi se non di sole donne, e che rinfacci che senza di lui lei non ha futuro perché senza soldi/lavoro/casa", "Quindi il padre di quei due ha un’altra compagna e tutto ok, mentre la madre trattata come una zo**ola ingrata?! Non ci posso pensare", "I due fratelli che rientrano nei loro trulli", "Quando avete a che fare con gente con mentalità da medioevo SCAPPATE! Ne va anche della mentalità dei vostri figli", "Qui Freud avrebbe svoltato! Hanno trent’anni per gamba e parlano di trauma per i genitori separati. Che ridicoli", "Comunque Maria ha azzeccato, lui si sente lasciato come se fosse il marito", "Consiglio alla signora di tornare dal compagno, andare a ballare, magari un viaggio e prendersi la patente. Perché chi ti ama – figli, compagni, amici- ti vuole vedere sorridere".

Raffaele non vede la figlia da un anno: è colpa della moglie Mariagrazia?

È difficile raccontare questa storia, perché non si capisce bene se c’è qualcosa di non detto o meno. Ma partiamo dall’inizio: Raffaele e la seconda moglie, Mariagrazia, sono a C’è Posta per Te perché vogliono recuperare il rapporto con Sara, la prima figlia di lui nata da un matrimonio precedente. Dopo la nascita di Martina, la prima figlia del padre con la nuova compagna, conosciuta quando Sara aveva 11 anni, lei, ora 19enne, si è allontanata prima da Mariagrazia e poi dal papà, arrivando al punto di non rispondere più né ai messaggi né alle chiamate per oltre un anno. Raffaele, infatti, non ha assistito nemmeno al diploma della figlia, né al suo 19esimo compleanno, mentre lei non ha ancora conosciuto il secondo fratello, Vincenzo, nato quando Sara e Mariagrazia già non si parlavano più.

C’è stato solo un incontro tra Raffaele e la figlia nell’ultimo anno -con la mamma di Sara presente- che però è finito molto male: lui ha urlato per tutto il tempo, evento raccontato dalla figlia e confermato dallo stesso Raffaele. Un fatto per il quale l’uomo si è scusato con lei in diretta. Ma non è finita qui, perché, secondo Sara, il padre sarebbe cambiato da quando è nata Martina, è un po’ come se ormai lui dipendesse da Mariagrazia, ed è per questo che non vuole riallacciare i rapporti con lei: pensa che il suo volerle bene sia finto dopo un mancato saluto a una cena e un po’ di freddezza durante una vacanza in estate. Dal canto suo, Mariagrazia spiega che era un momento molto difficile per lei perché c’era in ballo un trasferimento a Milano con Martina, ma le scuse non servono a molto: lei è costretta a lasciare lo studio da sola, trattenendo le lacrime (ha gli occhi lucidi e la voce rotta), mentre Sara e Raffaele finalmente si ritrovano ed escono insieme.

E anche qui i commenti sui social non mancano, perlopiù di persone che pensano Sara sia gelosa, visto che il problema è cominciato dopo la nascita di Martina, evento che ha cambiato tutti gli equilibri in famiglia. Ma non è l’unica polemica riguardo a questa storia, come potete vedere da ciò che si legge su ‘X’: "Un altro caso di figli immaturi e gelosi del proprio genitore?", "Questa puntata di #CePostaPerTe comunque un potentissimo contraccettivo", "Cioè, così di botto? La figlia fa la damigella, va d’accordo con la matrigna ed è sempre lì, poi d’un tratto non vuole più vederla?", "Storia strana. Prima l’accetta e poi non la vuole vedere. Deve essere successo qualcosa", "Non ditemi che si è ingelosita della sorella", "Ah, le mancano le attenzioni perché ha due figli con lei…".

E ancora: "Va beh in questo caso la figlia era piccolina, si sarà sicuramente ingelosita, si può recuperare il rapporto", "Oddio un’altra storia di una figlia ingrata?", "Ma è la serata delle famiglie disagiate", "Non posso farcela con un’altra figlia ingrata, vi prego tornate ai tradimenti che da single mi diverto". Non mancano altre ipotesi e molta confusione tra gli utenti sui social: "Questa è la classica storia di una figlia manipolata dalla madre che con la scusa della nuova compagna non parla più con il padre", "Neanche li guarda in faccia, palesemente sa di essere nel torto", "Devo ancora capire chi ha ragione, sono confusa", "Sento profumo di manipolazione dalla mamma…se esiste ancora", "Sguardo glaciale verso la compagna del padre", "La ragazzina è cresciuta da figlia viziata di genitori separati. Ha avuto tutto quello che voleva e non accetta che ci sia un’altra donna e altri figli".

C’è anche chi si domanda se Sara sia davvero maggiorenne – per l’età che ha sembra più piccola in effetti – e chi scherza sul fatto che sia andata a C’è Posta per Te solo per vedere Maria De Filippi e magari fare un provino per Amici in quanto ama ballare: "Forse Sara voleva semplicemente andare da Queen Mary", "Questa ragazzina con la passione per la danza ha accettato solo per vedere Maria e fare il provino per Amici, brava", "Se apri la busta, Maria ti prende ad Amici".

