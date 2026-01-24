C'è posta per te, pagelle: il saluto di Alessandra Amoroso (8), la mamma incantata dai turchi (9), le figlie di Leo (4) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di sabato 24 gennaio del people show del sabato sera di Canale 5 guidato da Maria De Filippi

Valentina Di Nino

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Nuovo sabato sera, nuovo appuntamento con C’è Posta per te. Storie, emozioni, confronti, tradimenti, delusioni, incomprensioni, affetti, gioie, dolori e sentimenti. Si è rinnovata anche sabato 24 gennaio, la ricetta vincente dello storico people show di Canale 5 guidato da Maria De Filippi.

Tra regali speciali, come quelli che tre fratelli fanno alla loro coraggiosissima e fortissima mamma, chiamando a raccolta alcuni dei suoi idoli attori turchi e le regalano una grandissima gioia, storie di amori interrotti, come quello dei giovanissimi Patrick e Lola, storie di genitori che hanno problemi con i figli, come quella di Leo che soffre perché le sue due figlie hanno rotto i rapporti con la donna che è al suo fianco da 16 anni, o quella di una mamma che dopo 25 anni è dovuta fuggire da un matrimonio difficile, e vuole riallacciare i rapporti con il figlio Ale che si è sentito abbandonato. Per concludere, dulcis in fundo, la storia che vede intervenire anche Alessandra Amoroso.

Scopriamo, secondo il nostro giudizio, i momenti migliori e quelli che ci hanno convinto meno di questo lungo sabato sera, con le pagelle di C’è Posta per Te di sabato 24 gennaio 2025.

C’è Posta per Te, pagelle di sabato 24 gennaio

La mamma coraggio fan delle soap turche, voto: 9. Anche stasera, in occasione delle due storie di regali, ci ritroviamo davanti a due famiglie piene d’amore che hanno superato molte difficoltà. La prima, in apertura di serata, è quella composta da tre ragazzi, cresciuti da una madre che si è dovuta rimboccare le maniche dopo che il marito l’ha lasciata sola, eppure l’ha fatto con il sorriso, lo stesso, enorme, con cui accoglie il suo apprezzatissimo regalo: ben tre dei suoi attori preferiti della sua amata soap turca "La forza del destino". Quando entrano tutti insieme, questa donna esplode in un "Incantata! Bravi, siete bravi!". Mentre i suoi ragazzi, dall’altra parte della busta si commuovono e si godono la scena, la mamma si sente dire dai suoi idoli che in realtà quella brava lì, è lei. E li fa addirittura commuovere. Un trionfo.

Mamma Carola e i suoi gioielli, voto: 9. Anche la storia di mamma Carola è molto toccante. In questo caso è lei che vuole fare un regalo ai suoi figli, Giada e Riccardo, che avevano 14 e 11 anni quando un terribile incidente d’auto l’ha costretta sulla sedia a rotelle. Una vita cambiata improvvisamente, non solo per lei, ma per tutta la sua famiglia, con i ragazzi costretti a crescere velocemente. La mamma, chiede aiuto a un’altra mamma, Alessandra Amoroso, per dire loro grazie, perché l’hanno aiutata a rinascere e sono stati fondamentali per farle trovare la motivazione ad andare avanti, e perché il loro amore ha fatto sì che non si sentisse mai diversa. Quando interviene, la cantante finisce in un mare di lacrime, per questa famiglia piena di amore e forza a cui dice "siete un grande esempio!"

Alessandra Amoroso saluta Maria De Filippi, voto: 8. Alessandra Amoroso, come detto, si emoziona veramente moltissimo stasera, coinvolta nel racconto della bellissima storia di mamma Carola e dei suoi figli. "da mamma", non può fare a meno che empatizzare moltissimo in questa situazione che, ovviamente, le fa pensare anche alla sua piccola Penelope, la figlia nata la scorsa estate. E proprio pensando a lei, la cantante salentina saluta in un modo del tutto inusuale Maria De Filippi quando ormai la busta è aperta, mamma e figli si sono consumati in tanti abbracci e lacrime ed è ora di lasciare lo studio. Dopo aver anche lei abbracciato a lungo mamma Carola, Alessandra Amoroso saluta Maria De Filippi, dicendole: "Ciao nonna!" Tanto per ricordare il grande rapporto con la sua mentore che, quando la ebbe ospite ad Amici qualche mese fa, si chinò a baciarle il pancione dentro cui portava Penny.

Leo che pretende che le figlie rispettino la compagna, voto: 8. Se le storie delle due mamma commuovono, una delle storie che più fa discutere, nella puntata di C’è Posta per Te di sabato 24 gennaio è quella che vede protagonista Leo, un padre, che soffre perché le sue figlie, Federica e Valentina da tre anni, offese per qualcosa che lui non capisce cosa possa essere, hanno escluso dalla loro vita, la donna che gli è accanto da oltre 16 anni. L’uomo a un certo punto si sente dire dalle due che, di fatto, con le donne è sempre stato uno "zerbino" e lui, che come padre è stato sempre presente, amorevole, e non ha fatto mancare mai niente loro, che tuttora vivono in due case regalate dal papà, a un certo punto sbotta con una frase andata subito virale: "Sono buono, ma non…testicolo!"

Patrick e Lola, voto: 5. Patrick e Lola sono giovanissimi, e sono protagonisti della "storia di un amore interrotto". Lei è molto gelosa, lui la tradisce, lei lo scopre e non lo vuole più vedere. Da quel momento lui va tutti i giorni sotto casa sua per convincerla a dargli un’altra possibilità, così come va da Maria De Filippi per lo stesso motivo. Lei è gelida, irremovibile, mentre lui implora. Alla fine apre la busta, ma nemmeno lo abbraccia, mentre lui ancora sta lì a piangere. Patrick, ma non era meglio lasciare perdere?

Le figlie di Leo, voto: 4. Queste ragazze, nonostante le parole e l’evidente sofferenza di Leo e della compagna Mari che arriva a scoppiare a piangere, mentre loro sono dietro le quinte per decidere il da farsi, sono veramente inflessibili, per quasi tutto il tempo, ma non spiegano mai i reali motivi per cui hanno deciso di escludere la compagna del padre dalle loro vite. A un certo punto Maria De Filippi dice loro: "Se continuate a non spiegare apparite solo come ragazze viziate", ma nemmeno questo serve a chiarire la situazione che non si scioglie nemmeno con la busta aperta, quasi per formalità.

