C'è posta per te, pagelle: Maria De Filippi parla dell'amore con Costanzo (6), Del Piero si fa commuovere (7) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di sabato 31 gennaio 2026 del seguitissimo people show di Canale 5 guidato da Maria De Filippi: ecco cosa ci è piaciuto di più e cosa meno

Nuovo sabato sera e nuovo appuntamento con le emozioni, le storie, le liti, i dolori, gli amori e le gioie di C’è Posta per Te. Il people show di Maria De Filippi, torna sabato 31 gennaio in prima serata su Canale 5, con cinque nuove storie, molto diverse tra loro.

Si inizia subito con una classica "storia di un amore interrotto", con Antonino che cerca aiuto per essere perdonato dalla moglie Micaela, che l’ha lasciato definitivamente ad agosto, dopo aver scoperto per quattro volte il tradimento con la stessa donna, tra l’altro mentre lei era incinta.

La seconda storia invece, è la storia di un conflitto familiare, quello tra la madre Maria che non parla da 5 anni con il figlio Francesco, avendo litigato sia con lui che con la nuora Antonella, che insulta quando passa sotto il suo balcone ogni giorno per andare a lavorare.

Anche la terza storia vede il confronto tra un genitore e un figlio, in questo caso un padre che cerca di riallacciare il rapporto con il figlio 23enne, che ha vissuto un difficile periodo, dovendo addirittura affrontare un trapianto. Il padre dice che gli è stato impedito di rimanere vicino al figlio, il figlio invece dice che ci è rimasto male perché non l’ha mai sentito vicino in quei momenti, né per il trapianto, né dopo per la dialisi, ed è questo il motivo per cui si è distaccato.

Madre e figlia invece sono protagoniste della quarta storia, Liliana e Sara, che non si parlano da 7 anni a causa del fatto che la madre non ha approvato il matrimonio della figlia a 19 anni con un uomo più grande di 27 anni che l’ha "vista crescere".

Infine la storia di un regalo, che coinvolge l’unico ospite della serata, ovvero Alex Del Piero che è la sorpresa di Sara per il fratello Matteo.

Scopriamo cosa ci è piaciuto di più e cosa ci ha convinto di meno di questa lunga serata di storie ed emozioni con le pagelle di C’è posta per te, della puntata di sabato 31 gennaio 2026.

C’è posta per te, pagelle di sabato 31 gennaio 2026

Lorenzo, voto: 9. La dolcezza e la maturità di questo ragazzo che, pur ferito, decide di dare un’altra possibilità al padre, da cui si è sentito lasciato solo in un momento difficilissimo della sua vita, quando gli è stata diagnosticata una malattia molto particolare e, per questo, ha dovuto sottoporsi a un trapianto e poi alla dialisi. Lorenzo, mentre riceveva la diagnosi ci rimaneva male che il padre, che aveva già prenotato una vacanza, parte uguale. Ci rimane male quando non lo va a trovare in occasione del trapianto, perchè mamma e nonna dicono al padre di non andare, ci rimane male quando, mentre è lì in convalescenza non gli arrivano messaggi con parole semplici, come "Ti voglio bene" che avrebbero potuto fargli sentire il sostegno del padre. Eppure, quando ascolta il padre dall’altra parte della busta ammettere i suoi errori e l’incapacità di fargli capire quanto ci tiene a lui e quanto vuole riallacciare i rapporti, fa presto a capire che dare a lui e a se stesso una nuova possibilità è la cosa migliore.

Il padre di Lorenzo: "Doveva prendere solo appuntamento per una visita, quindi la mia presenza non era necessaria". "Pensava che in un messaggio gli scrivevi ‘ti voglio bene" "Ah, ha ragione". "Penso che quello che ha sopportato lui è stata una cosa veramente dura, io non so se ce l’avrei fatta, ma lui è più forte di me".

Alex Del Piero si fa commuovere da Matteo e Sara, voto: 7. Alex Del Pieroè il regalo che Sara vuole fare al fratello Matteo che, letteralmente, impazzisce quando vede entrare il suo idolo. I due fratelli hanno affrontato prima la perdita del padre da piccoli e poi quella della madre, ma sono sempre rimasti uniti, una storia commovente che emoziona profondamente anche l’ex calciatore che finisce, anche lui, in lacrime, mentre la ascolta.

Maria De Filippi ricorda l’amore con Costanzo, voto: 6: Questa sera, mentre cerca di gestire la storia di Liliana che vuole ricucire i rapporti con la figlia Sara, da cui si è allontanata perchè lei, a 19 anni, ha deciso di sposare un amico del padre che l’ha "vista crescere" e che ha 27anni più di lei, ricorda il suo amore con Maurizio Costanzo, dicendo che anche con lui la separavano 25 anni e, all’inizio, non è stato facile convincere i genitori ad accettarlo. Un interessante e affettuoso aneddoto. Il 6 però è perchè le due situazioni sembrano un po’ diverse, per la giovane età della ragazza e perchè suo marito, Giovanni, dice: "la conosco da quando ha 7 anni".

Antonino, voto: 3. Forse è una delle prime volte in cui Maria De Filippi, ancora prima di accogliere in studio il destinatario della busta mette le mani avanti: "E’ complicato". Antonino è, praticamente, un caso disperato, e si capisce subito quando la conduttrice racconta la sua assurda storia. L’uomo è stato lasciato definitivamente dalla moglie lo scorso agosto dopo che, nell’arco di un anno e mezzo l’ha tradita quattro volte nell’arco di un anno e mezzo. Cioè, è stato "sgamato 3 volte, perdonato altrettante, e infine, messo fuori di casa dalla moglie Micaela che, mentre lui aveva una relazione parallela, era incinta del loro secondo figlio.

