C'è posta per te, pagelle: il vedovo e il primo amore (9), la commozione de ‘Il Volo’ (7), lacrime di gioia con Giorgia (8) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di sabato 7 febbraio 2026 del seguitissimo people show di Canale 5 guidato da Maria De Filippi: ecco cosa ci è piaciuto di più e cosa meno

Un altro sabato sera all’insegna dei sentimenti ha riportato in prima serata su Canale 5 C’è Posta per Te, lo storico people show guidato da Maria De Filippi, tornato il 7 febbraio con una nuova puntata – la quinta dell’edizione 2026 – ricca di racconti intensi. Cinque storie differenti hanno animato la serata, tra confronti accesi, ferite mai rimarginate, riconciliazioni inattese e grandi dichiarazioni d’amore. Il programma ha alternato momenti di forte commozione ad altri più leggeri, mantenendo sempre il focus sulle relazioni umane. Non tutto però ha convinto allo stesso modo, tra storie più coinvolgenti e altre meno incisive. L’emozione resta il cuore pulsante dello show, capace ancora di catalizzare l’attenzione del pubblico.

Si inizia con la proposta di matrimonio di Matteo a Martina che diventerà madre ad agosto del piccolo Noah. La cantante Giorgia diventa testimone di questo momento emozionante: "Siete destinati a stare insieme, è la magia dell’amore". Martina ha accettato di sposarlo.

La seconda storia è quella di un rapporto interrotto da un anno tra un padre e i suoi figli. Antonino cerca di riallacciare i rapporti con i figli Giuseppe e Maria Luisa dopo anni di conflitti familiari. La crisi con la moglie inizia nel 2011 e si aggrava nel 2017 quando lui lascia la famiglia per un’altra donna. Da quel momento nascono tensioni, battaglie per la casa e un progressivo allontanamento dai figli. Rimasto senza lavoro, Antonino torna a vivere nella stessa casa con l’ex moglie e il suo nuovo compagno, ma la situazione diventa insostenibile.

La terza è la storia di Angelo, che a C’è posta per te cerca il suo primo amore, Roberta, dopo sessant’anni. Nel 1966, giovane militare, la incontra in una trattoria e tra timidezza e chiacchiere nasce un legame mai consumato. La vita li separa, ma oggi Angelo, vedovo da tredici anni, decide di ritrovarla grazie alla trasmissione. Tra quattro Roberta in studio, solo una riconosce i ricordi e accetta di salutarlo. L’incontro è emozionante: parole del passato e ricordi riaffiorano tra sorrisi e commozione.

L’ultimo blocco commuove tutti. È la storia di due genitori, Annamaria e Giuseppe che hanno perso la loro figlia, Sara. A fare una sorpresa a Giuseppe sono stati i ragazzi de Il Volo.

Analizziamo quindi cosa ha funzionato meglio e cosa invece ha lasciato qualche perplessità. Ecco le nostre pagelle complete della puntata di C’è Posta per Te di sabato 7 febbraio 2026.

C’è posta per te, pagelle di sabato 7 febbraio 2026

La proposta di matrimonio di Matteo a Martina (voto: 8) – Una proposta intensa, costruita passo dopo passo con sincerità e profonda emozione. Il racconto di Matteo è autentico e fragile, soprattutto quando confessa le sue paure come futuro padre, rendendo il momento ancora più vero. Le parole d’amore, semplici ma potentissime, arrivano dritte al cuore e coinvolgono anche il pubblico a casa. La lettera letta da Maria aggiunge poesia e significato, trasformando la storia in un viaggio emotivo completo. L’ingresso di Giorgia come sorpresa è misurato e mai invadente, capace di dare valore senza rubare la scena. Il gesto dell’inginocchiarsi suggella un momento già perfetto. Il sì di Martina – commossa – è la naturale conclusione di una storia raccontata con rispetto e sentimento. Ciliegina sulla torta: il viaggio di nozze alle Maldive, il regalo della cantante che rende il finale davvero da favola.

Il padre di Giuseppe e Maria Luisa (voto: 5) – Antonino arriva in studio con un carico emotivo enorme e una sofferenza evidente, che lo rende umano e fragile agli occhi del pubblico. Il suo desiderio di ricucire il rapporto con Giuseppe e Maria Luisa è sincero e non costruito. Tuttavia, nel suo percorso pesano scelte sbagliate e decisioni impulsive che hanno inevitabilmente ferito i figli. La difficoltà nel prendersi pienamente la responsabilità del passato emerge e lascia qualche zona d’ombra. Il dolore per l’assenza dei figli è autentico, soprattutto quando parla delle cene insieme e della solitudine serale. Il coraggio di mettersi in gioco davanti alle telecamere è un punto a favore. La strada per il perdono è ancora lunga e complessa come dimostra la scelta dei figli di aprire la busta: "Una possibilità gliela diamo". Un padre in cerca di redenzione, più che di assoluzione.

Angelo alla ricerca di Roberta (voto: 9) – Angelo porta in studio una storia d’altri tempi, fatta di sguardi, timidezza e parole non dette. La sua ricerca dopo sessant’anni è carica di romanticismo e nostalgia, capace di emozionare senza forzature. La sincerità con cui racconta i rimpianti e le occasioni perdute lo rende autentico e credibile. La timidezza del passato diventa oggi il motore di un gesto coraggioso. Anche di fronte ai rifiuti iniziali, mantiene rispetto e delicatezza. Il suo racconto è poetico, ironico e malinconico allo stesso tempo. L’abbraccio finale ripaga l’attesa e il tempo trascorso. Un esempio di amore che non ha scadenza.

Alberto chiede perdono a Emanuela (voto: 6) – La vicenda di Emanuela è intensa e drammatica, segnata da anni di assenze e rimpianti. Alberto mostra pentimento e desiderio sincero di ricostruire il legame, ammettendo di essere stato un "padre fantasma" e chiedendo una seconda possibilità. La figlia, con grande maturità, esprime dolore e frustrazione per le assenze, ma anche cautela nel riaprire il rapporto: "Devo osservare e valutare". La storia è un esempio di conflitto tra responsabilità adulta e sentimenti familiari, tra il desiderio di perdono e la paura di nuove delusioni. La sincerità dei dialoghi emoziona, ma l’assenza prolungata e le incomprensioni pesano sulla valutazione complessiva. Un racconto che commuove ma che evidenzia quanto sia difficile ricostruire un rapporto spezzato.

La commozione de Il Volo (voto: 7) – La storia di Annamaria e Giuseppe è un esempio straordinario di amore e resilienza. Entrambi mostrano una capacità rara di condividere il dolore e sostenersi a vicenda dopo la perdita dell’amata figlia Sara. La sincerità e la delicatezza con cui comunicano emozioni e sensi di colpa rendono il loro legame autentico e toccante. L’intervento de Il Volo sottolinea l’importanza del supporto reciproco e della presenza costante nella vita dell’altro. La vicenda dimostra come il lutto, se affrontato insieme, possa diventare un’occasione di vicinanza e comprensione. L’abbraccio finale e i gesti concreti di solidarietà mostrano la forza dell’amore che supera la sofferenza. Una storia che commuove e insegna quanto il sostegno reciproco sia fondamentale nei momenti più difficili.

