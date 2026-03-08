C'è Posta per Te, Irama commosso per l'amore di Gaetano e Valentina: "Siete un'ispirazione" Cosa è successo, recap, momenti commoventi e liti della puntata del people show di Maria De Filippi di sabato 7 marzo

Una puntata piuttosto monocorde quella di C’è posta per te, in onda in prima serata sabato 7 marzo su Canale 5. A tenere banco per tutta la sera, nel programma guidato da Maria De Filippi sono state, praticamente senza soluzione di continuità, storie di conflitti famigliari, soprattutto genitori e figli i cui rapporti erano logorati da anni e che hanno scritto allo storico people show di Canale 5 per cercare un confronto chiarificatore. A chiusura di serata, una boccata d’ossigeno con l’unica storia di un "regalo", quello di Gaetano alla moglie Valentina, che è, come da tradizione, un regalo in carne e ossa, in questo caso il cantante Irama.

C’è Posta per Te, sabato 7 marzo: cosa è successo

Ad aprire la puntata è stata la storia di Chiara e Marilena, due sorelle che vorrebbero riallacciare dei rapporti sereni con il padre Francesco e con la moglie di lui Maria. Le due donne raccontano che il padre, che lavorava come marittimo, è stato spesso assente. Quando, dopo una malattia, la loro madre è morta, l’uomo dopo nemmeno un anno ha sposato una vicina di casa e amica della madre, Maria. Loro erano ancora delle ragazze, una aveva 16 anni, e non l’hanno presa bene, non accettando Maria. Con il padre hanno cercato ogni tanto di sentirsi ma lui in 17 anni non ha trascorso con loro nè Natale nè compleanno e nemmeno l’arrivo dei nipotini ha cambiato la situazione. Le due ragazze chiedono un chiarimento sia con lui che con la moglie, che è quella con la posizione più rigida e infatti, ,come si apre la busta e vede le due, si alza e se ne va. Rimane in studio Francesco ma per fargli aprire la busta ci vuole tutta la pazienza di Maria De Filippi che non deve convincere solo lui, ma anche le due figlie, che a quel punto sono sul piede di guerra. Alla fine, ce la fa.

La seconda storia è quella di un matrimonio interrotto. Viviana chiama la trasmissione perché vuole convincere il marito Salvatore a tornare con lei che, dopo aver perso 45 chili per un bypass gastrco, lo ha tradito tre volte con tre uomini diversi. Salvatore, appena si apre la busta e vede il video con la loro storia d’amore già è commosso, racconta di amare ancora la moglie, ma che proprio per questo la sua sofferenza è stata enorme. Racconta di aver capito e perdonato per due volte, ma alla terza è stato talmente male da sentire dolore fisico, non dormire, non mangiare e, alla fine ha deciso: "Ora devo pensare a me, prima che a lei". Nonostante dica di amare ancora la moglie, la busta rimane chiusa.

Poi la storia di un padre e di un figlio. Anche qui Vittorio cerca di riconquistare la fiducia del figlio Vincenzo che non gli perdona di avere lasciato la madre per un’altra donna, e soprattutto di avere lasciato lui in un momento durissimo della sua vita: poco dopo essere stato lasciato dalla fidanzata a pochi giorni dal matrimonio. Anche in questo caso, la busta rimane chiusa.

Infine la sorpresa di Gaetano alla moglie Valentina, conosciuta quando aveva 15 anni e ora in carrozzella perchè malata di Sla. Chiama in suo aiuto Irama per dire alla moglie tutto il suo amore e chiederle di smetterla di sentirsi un peso per lui. Il cantante si commuove con loro: "Siete un esempio e un’ispirazione".

