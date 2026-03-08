C’è posta per te chiude prima del previsto: è andata in onda ultima puntata Maria De Filippi chiude in anticipo di due settimane a C'è posta per te, è stata l'edizione meno vista di sempre.

La puntata di C’è posta per te trasmessa sabato 7 marzo 2026 ha segnato la conclusione anticipata della stagione. A ufficializzarlo sono stati i titoli di coda andati in onda al termine della serata, che hanno confermato quanto già trapelato nei giorni precedenti: il people show guidato da Maria De Filippi termina con due settimane di anticipo rispetto al calendario iniziale. Nelle scorse settimane si erano diffuse voci su una possibile chiusura fissata al 14 marzo, quindi con solo una settimana di anticipo, ma la programmazione ha invece subito un’interruzione ben più marcata. Le ragioni della decisione non sono state comunicate in modo ufficiale, ma tra le ipotesi più accreditate c’è il progressivo calo di ascolti registrato nell’ultima parte della stagione. Il programma aveva debuttato con uno share vicino al 28%, per poi scendere gradualmente fino al 22%. La concorrenza di Sanremo, che ha interrotto la programmazione e anche gli altissimi ascolti delle Olimpiadi hanno portato a una vera emorragia di pubblico. Risultati mai così bassi per il programma di Maria De Filippi, che aveva anche perso la serata contro la finale di The Voice.

C’è posta per te chiude, i titoli di coda e il saluto al pubblico

La conferma definitiva è arrivata proprio negli ultimi minuti della puntata del 7 marzo. Dopo l’ultima storia della stagione, che ha visto la partecipazione di Irama protagonista di una sorpresa dedicata a una coppia, la conduttrice e il gruppo di lavoro hanno salutato il pubblico con un montaggio celebrativo. In onda sono andati alcuni dei momenti più significativi dell’edizione appena conclusa, accompagnati da brevi aggiornamenti sui protagonisti delle varie storie, per raccontare cosa è accaduto lontano dalle telecamere. Tra le immagini trasmesse sono comparsi anche i giovanissimi Manuel e Assia che, come già annunciato sui social, hanno confermato di essere in attesa del loro primo figlio.

La programmazione di Canale 5 dopo la chiusura

Con la fine del programma, il palinsesto del sabato sera di Canale 5 subirà una modifica. Il 14 marzo, al posto dello show, andrà in onda il concerto di Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria all’ultimo Festival di Sanremo. Una scelta che rientra nella strategia della rete per competere con la proposta della Rai 1, che nella stessa serata proporrà il secondo appuntamento con Sanremo Top, condotto da Carlo Conti. La settimana successiva, sabato 21 marzo, dovrebbe invece debuttare il serale di Amici, ancora una volta sotto la guida di Maria De Filippi che è pronta a rivoluzionare la giuria, pronto a sfidare l’esordio di Canzonissima con Milly Carlucci.

