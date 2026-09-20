BYD Music Awards: Vanessa Incontrada sorpresa da Rossano Laurini, Ramazzotti e Brignano pungono Carlo Conti Una notte di stelle, musica, leggerezza e grandi emozioni quella celebrata all'arena di Verona sabato 19 settembre. I momenti migliori e più inaspettati

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Seconda serata per i BYD Music Awards in prima serata su RaiUno sabato 19 settembre, che è una sfilata di grandi stelle della musica italiana senza soluzione di continuità dall’inizio alla fine. Alla guida del gala dall’Arena di Verona, come sempre, c’è la coppia affiatatissima di conduttori, composta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

BYD Music Awards: grandi star, momenti di leggerezza e sorprese

Una serata di stelle, quella dell’Arena che parte a bomba con due nomi pesantissimi della musica italiana contemporanea. Ad aprire la serata è infatti Achille Lauro. Il magnetico cantautore romano entra cantando la sua Incoscienti Giovani e si va a prendere un premio per i suoi grandi live che quest’anno hanno contato quasi mezzo milione di presenze. C’è tempo anche per una simpatica precisazione. Vanessa Incontrada scherza chiedendogli se vuole essere chiamato "signore e signorino" e lui, da sempre gelosissimo della sua vita privata blindatissima, quasi scatta esclamando: "Signorino!". Subito dopo arriva sul palco Giorgia che regala un mix di grandi brani e tante emozioni al pubblico, mentre con la conduttrice scattano una serie infinita di complimenti reciproci: "Sei bellissima!" "No, tu sei bellissima!" "Siete bellissime tutte e due" sentenzia Carlo Conti.

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La carrellata continua poi con Elisa che incanta l’anfiteatro e svela che in vista delle celebrazioni nel 2027 dei suoi 30 anni di carriera sta lavorando non a un concerto ma a un vero e proprio festival che si terrà a Campovolo: "Sto già sotto ansiolitici!". Con Il Volo, anzi, con Ignazio Boschetto invece, Conti e Incontrada vogliono sapere tutto della sua vita da neopapà di un bimbo di un anno, mentre Geolier è talmente carico di premi (ben 6) che fa fatica a cantare con tutti i trofei conquistati in un anno d’oro. Non mancano anche le sorprese e le novità musicali, come il duetto magnetico di Annalisa e Madame e quello, riuscitissimo, di Lauro e Geolier.

Tra musica, premi, canzoni amatissime e simpatici siparietti, la serata scorre a "ritmo contiano", vale a dire altissimo, senza un minuto di noia per lo spettatore. Al centro delle battute e dei siparietti con gli artisti, ci sono ovviamente i due conduttori: Carlo Conti viene "messo in mezzo" da Eros Ramazzotti che scherza "Ma sei sempre più nero! Va bene che l’estate è finita da poco ma…" E, ancora più spietatamente, da Enrico Brignano che si diverte moltissimo a prenderlo bonariamente in giro e a renderlo l’oggetto principale del suo pezzo preparato per la serata.

Ma il tema più ricorrente dei siparietti rimane il matrimonio imminente (la prossima settimana) di Vanessa Incontrata con il suo Rossano Laurini, uomo con cui condivide la vita da 17 anni, padre di suo figlio Isal, con cui si è ritrovata dopo una separazione che sembrava definitiva e che ora invece sposerà. Carlo Conti ci scherza presentando Sal da Vinci (e la sua "Per Sempre Sì"), ma anche in diversi altri momenti della serata e Incontrada risponde sempre con un sorriso divertito fino al momento in cui invece, si emoziona davvero.

In questa notte di premi infatti, anche alla conduttrice spagnola viene assegnato un riconoscimento, per i 17 anni alla guida, condivisa con Conti, del Music Awards. Già questo annuncio, a sorpresa, la emoziona, ma è quando arriva chi le consegna il premio che Vanessa Incontrada rimane a bocca aperta. Si tratta infatti proprio del suo Rossano Laurini, che supera la timidezza e la scelta lunga quasi 20 anni di rimanere sempre lontano dai riflettori per premiare e regalare un’altra grande emozione a Vanessa. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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