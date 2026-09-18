BYD Music Awards, Carlo Conti esagera nel party di fine estate su Rai 1: ospiti (da urlo) e scaletta
Tutto pronto per la ventesima edizione delle premiazioni più attese della stagione musicale. All'Arena di Verona, in due serate, si alterneranno i nomi più amati della musica italiana.
Sarà una festa della musica italiana in piena regola, quella in onda stasera, venerdì 18 settembre 2026, e domani sera su Rai 1. Tornano infatti i BYD Music Awards, con una carrellata di artisti da urlo pronti a far divertire il pubblico dell’Arena di Verona, sotto lo sguardo attento e la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. In occasione dei vent’anni della manifestazione, che come al solito unirà musica dal vivo e premiazioni, passeranno dal palco Marco Mengoni, Annalisa, Achille Lauro, Olly, e poi Geolier, Elisa, Madame, Emma Marrone e tantissimi altri. E non mancheranno gli ospiti comici, per uno spettacolo a tutto tondo davvero imperdibile. Ecco qui sotto le anticipazioni e tutti gli ospiti presenti durante le due serate.
BYD Music Awards, le anticipazioni e gli ospiti dello show condotto da Carlo Conti
Carlo Conti e Vanessa Incontrada sono pronti ad accogliere all’Arena di Verona una carrellata di artisti di primissima qualità, per le due serate attese oggi, 18 settembre, e domani alle 21.30 su Rai 1. I primi vent’anni dei BYD Music Awards saranno un’esplosione di musica ed energia, ma anche una celebrazione con tanto di premi degli artisti più meritevoli di questa stagione musicale. Sarà anche la quindicesima edizione che Conti e Incontrada condurranno insieme, da quella memorabile del loro debutto nel 2012.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Al centro, come sempre, i nomi più noti del panorama artistico italiano: da Annalisa a Geolier, passando per Marco Mengoni, Emma, Elisa, Madame, Olly, e poi Gigi D’Alessio, Clara, Ditonellapiaga e tantissimi altri. I riconoscimenti che verranno consegnati riguarderanno sia il mercato discografico (certificazioni FIMI/NIQ) che il mondo dei live. E in questo secondo caso le soglie previste per i premi saranno 100 mila presenze per l’Oro, 200 mila per il Platino e poi 300 mila per il Diamante. A questi si aggiungeranno i Premi Speciali destinati ad alcuni artisti particolarmente meritevoli.
A rendere ancora più speciale le serate, infine, sarà la presenza dei due comici Enrico Brignano e Giorgio Panariello. E tra gli ospiti annunciati figurerà anche Riccardo Cocciante con Notre Dame de Paris.
La scaletta e tutti gli ospiti musicali presenti
Per ora non è ancora stata annunciata la scaletta ufficiale dei due eventi, né la suddivisione degli artisti nelle due serate. Ma sono certi i nomi, tutti di primo piano, che saliranno sul palco dei BYD Music Awards per uno spettacolo assicurato. Ecco l’elenco completo:
- Achille Lauro
- Alfa
- Anna
- Annalisa
- Biagio Antonacci
- Clara
- Coez
- Delia
- Ditonellapiaga
- Elisa
- Emis Killa
- Emma
- Fred De Palma
- Fulminacci
- Geolier
- Gigi D’Alessio
- Giorgia
- Il Volo
- Irama
- Juli
- Kid Yugi
- Levante
- Luchè
- Madame
- Marco Mengoni
- Max Pezzali
- Modà
- Nayt
- Negramaro
- Olly
- Paky
- Pooh
- Sal Da Vinci
- Samurai Jay
- Sarah Toscano
- Sayf
- Serena Brancale
- Tedua
- The Kolors
- Tommaso Paradiso
- Tonypitony.
Quando e dove vedere i BYD Music Awards in tv
I BYD Music Awards 2026 andranno in onda su Rai 1 in due serate, venerdì 18 e sabato 19 settembre, alle ore 21.30. Sarà possibile vedere lo spettacolo anche in diretta streaming, oppure a seguire in modalità on demand, sulla piattaforma di RaiPlay. E gli eventi verranno trasmessi anche su Rai Radio2 e Radio Italia, con tutte le interviste esclusive dal backstage.
Potrebbe interessarti anche
BYD Music Awards 2026, Carlo Conti svela il cast (da urlo) all'Arena di Verona: chi canta e cosa vedremo
Anche quest'anno tornano i BYD Music Awards. Alla guida di nuovo Carlo Conti e Vanes...
Music Awards 2026, il meglio della musica italiana questa sera in diretta tv su Rai 1: Carlo Conti e Vanessa Incontrada preparano la festa
Il 18 e 19 settembre si celebra la ventesima edizione dei Music Awards: due serate i...
Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa in vetta: la classifica dei singoli più venduti in Italia dal 24 al 30 agosto 2026
La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica dei s...
Samurai Jay infinito, ma domina sempre Shakira: i singoli più venduti in Italia dal 10 al 16 agosto 2026
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Shakira sbanca ancora ma Samurai Jay non molla: i singoli più venduti in Italia dal 27 luglio al 2 agosto 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...
Da Serena Brancale a Fred De Palma, i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 agosto 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...
Da Geolier ad Achille Lauro, gli album più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 agosto 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti...
Geolier supera Olly, Achille Lauro rientra in top 10: gli album più venduti nella settimana dal 17 al 23 agosto 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti...