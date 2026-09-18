BYD Music Awards, Carlo Conti esagera nel party di fine estate su Rai 1: ospiti (da urlo) e scaletta Tutto pronto per la ventesima edizione delle premiazioni più attese della stagione musicale. All'Arena di Verona, in due serate, si alterneranno i nomi più amati della musica italiana.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Sarà una festa della musica italiana in piena regola, quella in onda stasera, venerdì 18 settembre 2026, e domani sera su Rai 1. Tornano infatti i BYD Music Awards, con una carrellata di artisti da urlo pronti a far divertire il pubblico dell’Arena di Verona, sotto lo sguardo attento e la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. In occasione dei vent’anni della manifestazione, che come al solito unirà musica dal vivo e premiazioni, passeranno dal palco Marco Mengoni, Annalisa, Achille Lauro, Olly, e poi Geolier, Elisa, Madame, Emma Marrone e tantissimi altri. E non mancheranno gli ospiti comici, per uno spettacolo a tutto tondo davvero imperdibile. Ecco qui sotto le anticipazioni e tutti gli ospiti presenti durante le due serate.

BYD Music Awards, le anticipazioni e gli ospiti dello show condotto da Carlo Conti

Carlo Conti e Vanessa Incontrada sono pronti ad accogliere all’Arena di Verona una carrellata di artisti di primissima qualità, per le due serate attese oggi, 18 settembre, e domani alle 21.30 su Rai 1. I primi vent’anni dei BYD Music Awards saranno un’esplosione di musica ed energia, ma anche una celebrazione con tanto di premi degli artisti più meritevoli di questa stagione musicale. Sarà anche la quindicesima edizione che Conti e Incontrada condurranno insieme, da quella memorabile del loro debutto nel 2012.

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Al centro, come sempre, i nomi più noti del panorama artistico italiano: da Annalisa a Geolier, passando per Marco Mengoni, Emma, Elisa, Madame, Olly, e poi Gigi D’Alessio, Clara, Ditonellapiaga e tantissimi altri. I riconoscimenti che verranno consegnati riguarderanno sia il mercato discografico (certificazioni FIMI/NIQ) che il mondo dei live. E in questo secondo caso le soglie previste per i premi saranno 100 mila presenze per l’Oro, 200 mila per il Platino e poi 300 mila per il Diamante. A questi si aggiungeranno i Premi Speciali destinati ad alcuni artisti particolarmente meritevoli.

A rendere ancora più speciale le serate, infine, sarà la presenza dei due comici Enrico Brignano e Giorgio Panariello. E tra gli ospiti annunciati figurerà anche Riccardo Cocciante con Notre Dame de Paris.

La scaletta e tutti gli ospiti musicali presenti

Per ora non è ancora stata annunciata la scaletta ufficiale dei due eventi, né la suddivisione degli artisti nelle due serate. Ma sono certi i nomi, tutti di primo piano, che saliranno sul palco dei BYD Music Awards per uno spettacolo assicurato. Ecco l’elenco completo:

Achille Lauro

Alfa

Anna

Annalisa

Biagio Antonacci

Clara

Coez

Delia

Ditonellapiaga

Elisa

Emis Killa

Emma

Fred De Palma

Fulminacci

Geolier

Gigi D’Alessio

Giorgia

Il Volo

Irama

Juli

Kid Yugi

Levante

Luchè

Madame

Marco Mengoni

Max Pezzali

Modà

Nayt

Negramaro

Olly

Paky

Pooh

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Sarah Toscano

Sayf

Serena Brancale

Tedua

The Kolors

Tommaso Paradiso

Tonypitony.

Quando e dove vedere i BYD Music Awards in tv

I BYD Music Awards 2026 andranno in onda su Rai 1 in due serate, venerdì 18 e sabato 19 settembre, alle ore 21.30. Sarà possibile vedere lo spettacolo anche in diretta streaming, oppure a seguire in modalità on demand, sulla piattaforma di RaiPlay. E gli eventi verranno trasmessi anche su Rai Radio2 e Radio Italia, con tutte le interviste esclusive dal backstage. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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