BYD Music Awards 2026, Carlo Conti svela il cast (da urlo) all'Arena di Verona: chi canta e cosa vedremo Anche quest'anno tornano i BYD Music Awards. Alla guida di nuovo Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Ecco il cast ufficiale

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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L’Arena di Verona si prepara ad accogliere – ancora una volta – due prime serate su Rai 1 che mettono insieme diversi nomi importanti del panorama musicale italiano. Venerdì 18 e sabato 19 settembre tornano i BYD Music Awards in occasione del ventesimo anniversario. A guidare l’evento sono come sempre Carlo Conti e Vanessa Incontrada, e tra i protagonisti diversi artisti che hanno scalato le classifiche in questa ultima stagione.

Tutti i dettagli dei YD Music Awards 2026

A salire sul palco dell’Arena di Verona ci sono nomi che hanno segnato sin dall’inizio intere generazioni musicali. Non si possono infatti non menzionare, tra i tanti, Marco Mengoni, Giorgia, Annalisa, Geolier, Olly, Achille Lauro, Elisa, Emma, Madame, Irama, Max Pezzali, Pooh, Gigi D’Alessio, Negramaro e The Kolors. A dare un grande impatto saranno anche i risultati ottenuti da questi artisti nell’ultimo anno come le certificazioni di album e i numeri che hanno raggiunto i singoli.

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Questa è la quindicesima volta, per Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che salgono nuovamente sul palco per essere al timone di questo premio. L’evento spegne quest’anno 20 candeline, dato che è nato nel 2007: in tutto questo tempo sono passati su quel palco più di 600 artisti e consegnati più di 1000 premi.

Il cast e i premi

Questo il cast ufficiale: Achille Lauro, Alfa, Anna, Annalisa, Biagio Antonacci, Clara, Coez, Delia, Ditonellapiaga, Elisa, Emis Killa, Emma, Fred De Palma, Fulminacci, Geolier, Gigi D’Alessio, Giorgia, Il Volo, Irama, Juli, Kid Yugi, Levante, Luchè, Madame, Marco Mengoni, Max Pezzali, Modà, Nayt, Negramaro, Olly, Paky, Pooh, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso e Tonypitony.

In più, a salire sul palco, è anche Riccardo Cocciante e Notre Dame de Paris, oltre a Enrico Brignano e Giorgio Panariello. Durante le due serate, verranno premiati gli album pubblicati tra settembre 2025 e settembre 2026, che sono riusciti ad ottenere le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino. Per i concerti sono invece riconosciuti i risultati certificati da SIAE: c’è un premio Oro assegnato agli eventi e ai tour che hanno superato le 100.000 presenze, il Platino oltre le 200.000 e il Diamante i 300.000 spettatori.

Non mancheranno infine i Premi Speciali, che vanno ai protagonisti della musica italiana e della sua storia. Ci saranno infatti delle sorprese sul palco, che non sono state anticipate. I BYD Music Awards 2026 proveranno quindi anche a mettere insieme vent’anni di musica italiana e a mostrare quanto sia cambiato il mercato dal 2007 a oggi. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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