Busy Philipps, la star di Dawson’s Creek sul tumore scoperto per caso: “Il mio cervello era rotto”. La diagnosi e quel gesto che le ha cambiato la vita La diagnosi arrivata dopo una risonanza di controllo, l’intervento e una complicazione: per l'attrice sono stati mesi segnati dalla paura e dalla rinascita

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Uno dei volti più amati della serie Dawson’s Creek, Busy Philipps, ha scelto di raccontare a People, i difficili mesi – forse i più duri della sua vita – che ha vissuto, e lo ha fatto senza remore. L’attrice anni, ha scoperto quasi per caso di avere un raro tumore maligno al cervello, dopo aver deciso di sottoporsi a una risonanza total body che aveva persino pensato di cancellare. Da lì, un periodo turbolento: una diagnosi difficile da accettare, un intervento di cinque ore e una seconda operazione per un’infezione. Oggi, dopo che il peggio è passato, guardando indietro, Philipps si dice soprattutto fortunata. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Busy Philipps, lo choc dopo la scoperta del tumore: "Cercavo di respirare"

L’attrice Busy Philipps ha recentemente raccontato in un’intervista a People, i mesi in cui ha scoperto di avere un raro tumore al cervello. La diagnosi è arrivata inaspettatamente dopo una risonanza magnetica total body alla quale aveva deciso di sottoporsi nonostante il parere contrario del medico di base. A convincerla a non rinunciare all’esame era stato anche il consiglio dell’internista Justin Donlan: "La conoscenza è potere". L’appuntamento, inizialmente previsto per gennaio, era stato rimandato al 12 febbraio, proprio nei giorni successivi alla morte di James Van Der Beek, suo collega e amico di Dawson’s Creek. Philipps aveva persino pensato di cancellare la visita, ma l’ex marito Marc Silverstein l’aveva incoraggiata ad andare: "Forse è la cosa migliore che tu possa fare per il tuo amico questa mattina. Vai a fare quell’esame." La scansione ha evidenziato una lesione cerebrale che ulteriori esami hanno identificato come un oligodendroglioma di grado 2.

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La notizia ha sconvolto l’attrice: "Stavo iperventilando e cercavo di respirare". Il 2 marzo ha affrontato un intervento di circa cinque ore, durante il quale è stata rimossa una massa di 2,6 centimetri. L’esame istologico ha confermato che il tumore era maligno, ma la diagnosi precoce ha giocato a suo favore: secondo i medici, se fosse stato scoperto più tardi avrebbe potuto diventare molto più grande e difficile da asportare.

Busy Philipps, le complicazioni dopo l’intervento a causa di un’infezione

La convalescenza è stata complicata da un’infezione da stafilococco nella zona dell’incisione, individuata durante una visita dermatologica. È stato necessario un secondo intervento. "Mi ha davvero sconvolta. Mi sembrava di essere tornata al punto di partenza ed ero davvero, davvero arrabbiata e sotto shock", ha raccontato Philipps. La vicenda ha fatto riflettere l’attrice anche su alcuni segnali precedenti alla diagnosi. Per anni aveva detto all’amica Michelle Williams di sentire che il suo "cervello fosse rotto": "Non ero consapevole che ci fosse qualcosa di veramente sbagliato, ma c’era qualcosa che non funzionava. Non riuscivo a venirne a capo."

Oggi si domanda se alcuni cambiamenti dell’umore, che aveva attribuito alla perimenopausa, potessero avere avuto un legame con il tumore, anche se non è possibile stabilirlo con certezza. Dopo l’operazione, però, quella sensazione è scomparsa: "Il mio cervello non mi pare più rotto".

Busy Philipps e il momento più complicato: rivelare la malattia alle figlie

Raccontare la malattia alle figlie è stato un altro momento particolarmente difficile per Philipps. A Birdie, terrorizzata dall’idea di perdere la madre, Philipps ha detto: "Birdie, tu non sei nel film in cui tua madre muore durante il tuo ultimo anno di liceo. Non è questo il film in cui ti trovi. Te lo prometto". La seconda, Cricket, le ha invece chiesto se sarebbe stata bene. "Starò benissimo", le ha risposto l’attrice.

Busy Philipps, il ricordo di James Van Der Beek e l’importanza della prevenzione

Philipps non dovrà sottoporsi a chemioterapia o radioterapia, ma dovrà continuare a effettuare controlli per verificare eventuali recidive. La morte di Van Der Beek ha avuto un ruolo importante nel suo percorso e ha reso ancora più significativo il suo desiderio di sensibilizzare gli altri. Oggi l’attrice considera la diagnosi precoce una vera fortuna e invita soprattutto le donne ad ascoltare il proprio corpo e a non ignorare le proprie sensazioni. "Non c’è nulla da temere nel sapere. Anzi, la conoscenza è una fonte di potere". Dopo tutto quello che ha affrontato, il suo stato d’animo è racchiuso in poche, semplici, ma importanti parole: "Sono grata di essere viva! Cosa sono? La ragazza più fortunata del mondo?". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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