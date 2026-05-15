Buonvino, l’ultima puntata scatena rabbia e polemiche: “Che combina la Rai?”. Com’è finita (e come sarà la seconda stagione) La conclusione della nuova fiction con Giorgio Marchesi non ha convinto il web per la solita ‘strategia’ Rai: si tratta del terzo finale aperto in pochi giorni

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Si chiude tra emozioni e polemiche Buonvino – Misteri a Villa Borghese. Ieri Ieri giovedì 14 maggio 2026, infatti, è andata in onda la seconda e ultima puntata della nuova fiction con Giorgio Marchesi nei panni del vicequestore Giovanni Buonvino, nato dalla penna di Walter Veltroni. Nonostante un brusco calo negli ascolti dopo il buon esordio, la serie ha convinto, ma il finale ha scatenato la rabbia del pubblico, soprattutto sui social. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Buonvino – Misteri a Villa Borghese, l’ultima puntata: com’è finita la fiction con Giorgio Marchesi

Ieri giovedì 14 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la seconda e ultima puntata di Buonvino – Misteri a Villa Borghese. Il gran finale della nuova fiction tratta dai romanzi di Walter Veltroni e con Giorgio Marchesi nei panni del vicequestore Giovanni Buonvino è stato tragico e, soprattutto, apertissimo. Il quarto e ultimo episodio si è infatti chiuso con Veronica Viganò (interpretata da Serena Iansiti) ferita da un colpo di pistola da un uomo misterioso, di cui non si vede nemmeno il volto. Esanime, la donna viene soccorsa da Buonvino (Giorgio Marchiesi), che le sostiene il capo piangendo disperato mentre in sottofondo si sentono le prime note del capolavoro di Lucio Dalla ‘Le rondini’. Non si sa, insomma, se Veronica sia morta o no, e così cala il sipario sulla serie, che in generale ha riscosso consensi soprattutto grazie al suo protagonista lontano dai soliti cliché polizieschi. Si tratta però del terzo finale aperto in pochi giorni dopo L’altro ispettore e Roberta Valente e questa ‘strategia’ Rai non è stata presa affatto bene, anche e soprattutto sui social. L’idea di lasciare le fiction senza un finale vero e proprio per decidere solo successivamente, dati alla mano, se realizzare una seconda stagione sta diventando particolarmente indigesta. La buona notizia per i più ‘delusi’ è che questi quattro episodi di Buonvino – Misteri a Villa Borghese hanno ‘coperto’ i primi due libri di Walter Veltroni, che ne ha scritti altri quattro dai quali probabilmente potrà essere ricavata una seconda stagione.

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La reazione dei social: proteste contro la ‘strategia’ Rai

"E sono 3. La Rai ce l’ha per vizio: finali non finali. Se avete preso questa piega, la prossima guardatevela da soli", "Abbiamo il tempo di dimenticare tutta la trama! Ma che combina la Rai? Occorreva la terza puntata conclusiva" si legge sui social, dove in tantissimi hanno protestato contro il finale di Buonvino – Misteri a Villa Borghese e, in generale, contro il nuovo ‘stratagemma’ dei finali targati Rai Fiction: "Sinceramente basta con questi finali senza spiegazioni, e poi la fate morire, non era il caso, una grande presa in giro", "Ma sono diventati sadici alla RAI, mi viene voglia di non guardare più una fiction se devono finire così!", "Non si può chiudere una storia in questo modo", "È la terza fiction che guardo e che finisce così, o meglio non finisce, lasciandomi molto perplessa… L’altro Ispettore con Alessio Vassallo, Roberta Valente Notaio in Sorrento e questa, veramente assurda… i sequel poi arriveranno a distanza di mesi o anni, ma che senso ha?", "Ma ora hanno imparato a far finire così le fiction a metà… non si capisce niente", "Ma che razza di finale è?", "Mannaggia questa settimana tre fiction che finiscono male… mi sa che smetterò di guardarle". Non mancano, tuttavia, i più ottimisti: "Ci sono dei romanzi e questo è il finale del romanzo. Fiction bellissima e con grandi attori, aspettiamo gli altri 3 romanzi", "Un finale inaspettato e triste… ma parrebbe di preludio a un seguito", "Consiglio la lettura dei gialli di Veltroni che hanno dato vita alla fiction. Sono piacevoli e non bisognerà aspettare una nuova stagione per sapere cosa è successo, il motivo e l’epilogo della storia. A me sono piaciuti molto".

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