Buonvino – Misteri a Villa Borghese, su Rai 1 il giallo elegante di Walter Veltroni: perché è destinato a diventare un cult del genere crime
Due puntate per questa nuova miniserie crime con protagonista Giorgio Marchesi: quando vanno in onda e di cosa parlano.
Dal 7 maggio arriva su Rai 1 una nuova fiction italiana destinata a conquistare gli appassionati del genere crime: ‘Buonvino – Misteri a Villa Borghese‘, una miniserie che mescola indagine, ironia e umanità, ambientata nel cuore verde della Capitale.
Al centro della storia c’è il commissario Buonvino, un poliziotto esperto ma segnato da un grave errore professionale che lo ha allontanato dalle indagini più importanti. Come punizione viene trasferito al commissariato di Villa Borghese, apparentemente un luogo tranquillo e privo di grandi casi.
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Quella che sembra una retrocessione si trasforma presto in una sfida: il parco romano si rivela infatti un microcosmo pieno di segreti, enigmi e delitti. A interpretare il protagonista è Giorgio Marchesi, mentre la serie è tratta dai romanzi di Walter Veltroni.
Per scoprire quando va in onda con tutte le puntate e perché non potete perderla, guardate il Video!
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