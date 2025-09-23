Buongiorno Mamma! 3, il ritorno di Raul Bova infiamma i social Tutto pronto per la seconda puntata della serie, mentre sul web il pubblico applaude al ritorno dell'attore dopo lo scandalo.

Raoul Bova è tornato su Canale 5 con la terza stagione di Buongiorno, mamma! L’attore romano riprende il ruolo di Guido Borghi, il papà affettuoso e preside di liceo, in una nuova fase della serie che promette emozioni forti e colpi di scena. La trama si sviluppa intorno a un mistero che coinvolge la famiglia Borghi, con Guido determinato a scoprire la verità, mentre cerca di mantenere l’unità familiare.

Il ritorno di Raoul Bova nei panni del protagonista ha suscitato un grande interesse sui social media. Gli utenti hanno espresso entusiasmo per la nuova stagione, commentando le trame avvincenti e i colpi di scena. Tuttavia, non sono mancati anche commenti riguardanti la vita privata dell'attore, con discussioni sulle sue recenti vicende personali.

