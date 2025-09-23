Buongiorno Mamma! 3, il ritorno di Raul Bova infiamma i social
Tutto pronto per la seconda puntata della serie, mentre sul web il pubblico applaude al ritorno dell'attore dopo lo scandalo.
Raoul Bova è tornato su Canale 5 con la terza stagione di Buongiorno, mamma! L’attore romano riprende il ruolo di Guido Borghi, il papà affettuoso e preside di liceo, in una nuova fase della serie che promette emozioni forti e colpi di scena. La trama si sviluppa intorno a un mistero che coinvolge la famiglia Borghi, con Guido determinato a scoprire la verità, mentre cerca di mantenere l’unità familiare.
Il ritorno di Raoul Bova nei panni del protagonista ha suscitato un grande interesse sui social media. Gli utenti hanno espresso entusiasmo per la nuova stagione, commentando le trame avvincenti e i colpi di scena. Tuttavia, non sono mancati anche commenti riguardanti la vita privata dell’attore, con discussioni sulle sue recenti vicende personali. Se vuoi conoscere tutti i dettagli, dove vedere gli episodi precedenti e molto altro, guarda il Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
'Buongiorno mamma 3' con Raoul Bova: anticipazioni, quante puntate sono e quando finisce
Stasera 17 settembre 2025 inizia la terza stagione di 'Buongiorno mamma!': ecco anti...
Raoul Bova su Mediaset Infinity con una fiction che tiene col fiato sospeso
La terza attesissima stagione della serie amatissima dagli italiani sta per arrivare...
Raoul Bova pensa al lavoro dopo lo scandalo: al via Don Matteo 15 e Buongiorno mamma!
L'attore sta passando un momento difficile nella sua vita privata, ma in quella prof...
Raoul Bova, chi è il figlio Francesco con lui in Don Matteo: la carriera da dj e la svolta come attore
Il secondogenito del protagonista della fiction sarà accanto al padre nel ruolo di i...
Io Canto Family, arriva lo stop di Mediaset: ecco perché stasera Michel Hunziker non va in onda
A quanto pare, il talent musicale condotto da Michelle cambierà la serata di messa i...
Raoul Bova parla (finalmente) dopo lo scandalo con Rocio Munoz Morales: “Non ha provocato dolore solo a me, questo è imperdonabile”
L’attore ha finalmente deciso di rompere il silenzio dopo il caso mediatico che lo h...
Canale 5, programmazione stravolta: Raoul Bova e Michelle Hunziker ‘ribaltati’. Cosa succede
Cambiamenti in vista per la terza stagione della fiction e lo show musicale del Bisc...
Don Matteo 15, Raoul Bova a Spoleto dopo lo scandalo: partono le riprese con Diletta Leotta
La quindicesima stagione della fiction Rai farà tappa nella cittadina umbra dall'8 s...