Guai in vista per Teresa Mannino: cos’è successo Buona giornata porta in scena 12 episodi intrecciati in un unico giorno. Nel cast, oltre a Diego Abatantuono e Christian De Sica, spicca Teresa Mannino in versione folle.

Torna in TV Buona giornata, la una commedia corale diretta da Carlo Vanzina che segue più storie intrecciate in un solo giorno: da Milano a Roma, da Napoli a Bari, passando per città di ogni regione. Tra i vari personaggi c’è Rosaria Miccichè, interpretata da Teresa Mannino, manager siciliana trasferita a Milano, ossessionata da puntualità ed efficienza. Nel corso della giornata perde documenti, cellulare, tablet; sul treno incappa in una sequenza di intoppi che la fanno scambiare per una profuga. Le sue disavventure diventano l’immagine del disagio moderno, tra tecnologia che non funziona e l’ansia di dover sempre controllare tutto.

Buona giornata va in onda stasera, su Cine 34, alle 19:10.

