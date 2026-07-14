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Buona giornata, una commedia di inconvenienti per Teresa Mannino e Valentina Persia: dai guai in treno alle feste folli romane

Da Teresa Mannino a Valentina Persia, passando per Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme e Christian De Sica: un intreccio di storie surreali e personaggi sopra le righe.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Buona giornata è una commedia corale che segue, nell’arco di una sola giornata, le vicende di personaggi molto diversi tra loro, accomunati da equivoci, imprevisti e situazioni paradossali. Tra i protagonisti c’è un principe decaduto che cerca disperatamente di mantenere le apparenze nonostante i debiti, un senatore accusato di corruzione pronto a tutto pur di evitare l’arresto, una manager ossessionata dall’efficienza che vive un viaggio da incubo e un imprenditore evasore che tenta di nascondere le prove delle proprie malefatte. Tra le storie più divertenti ci sono anche quelle di un notaio napoletano che cerca di coprire una scappatella con una bugia sempre più assurda, di un padre alle prese con i problemi della propria famiglia e di un tifoso talmente scaramantico da essere disposto a qualsiasi cosa pur di aiutare la sua squadra del cuore a vincere.

Nel ricco cast spiccano anche Teresa Mannino e Valentina Persia, due delle interpreti più amate dal pubblico televisivo e teatrale, che contribuiscono ad arricchire una commedia costruita su continui incastri e colpi di scena. Il film punta infatti sulla forza del gruppo e sulla presenza di numerosi volti noti della comicità italiana.

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