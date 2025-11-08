Su Netflix arriva il primo film di Natale: gelosie, riflessioni e tanta nostalgia in una storia imperdibile Su Netflix arriva la prima commedia natalizia di quest'anno che mescola amore, ex e tensioni familiari: un Natale tra risate, sorprese e drammi sotto l’albero.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Il mese di novembre è iniziato da poco ma si respira già aria di Natale. Tra le pubblicità che vengono già trasmesse in tv e primi addobbi che si vedono per strada, quasi tutti sono entrati nel pieno clima festivo. Anche Netflix lo ha fatto perché sulla piattaforma è disponibile una nuova commedia natalizia, che mescola risate, caos, gelosia mista a invidia e romanticismo. La storia è alquanto bizzarra ma, sicuramente, la troverete piacevole. Scopriamo il titolo di questo film e cosa ci aspetta.

Buon Natal-ex: trama e cast della nuova commedia natalizia

Su Netflix arriva Buon Natal-ex (A Merry Little Ex-Mas), una commedia romantica natalizia con Alicia Silverstone, che racconta le tensioni tra due ex, che sono i due protagonisti. Kate (Silverstone), recentemente divorziata, vuole vivere un ultimo Natale speciale con i figli prima di vendere la casa di famiglia. Tuttavia, il suo ex marito Everett (Oliver Hudson) si presenta a pranzo con la giovane e affascinante nuova fidanzata, scatenando tensioni, gelosie e momenti comici. Quello che doveva essere un addio civile si trasforma in una festa caotica e sorprendente, piena di riflessioni su amore, perdono e legami familiari. Oltre ai protagonisti, Alicia Silverstone e Oliver Hudson, nel cast troviamo anche: Jameela Jamil, nota per The Good Place, che interpreta la nuova fidanzata di Everett, Pierson Fodé, Wilder Hudson, Emily Hall, Timothy Innes e Melissa Joan Hart, che oltre a recitare ne è anche produttrice. La regia, invece, è di Steve Carr e la sceneggiatura di Holly Hester.

Curiosità sul film e dove vederlo in streaming

Ci sono diverse curiosità che riguardano il film natalizio Buon Natal-ex che potrete vedere in streaming su Netflix a partire dal 12 novembre 2025.

Le location del film

Le riprese principali del film si sono svolte a Toronto e dintorni tra febbraio e marzo 2025, utilizzando set urbani e residenziali per ricreare ambientazioni invernali tipiche delle feste nordamericane. Il regista Steve Carr ha preferito spostare la troupe verso il nord del Canada per trovare neve naturale, evitando effetti artificiali e conferendo così autenticità alle scene.

Qualche aneddoto sulla pellicola

Tra gli aneddoti del set, Wilder Hudson, figlio di Oliver Hudson, ha fatto il suo debutto cinematografico interpretando il figlio del personaggio Everett, mentre Alicia Silverstone ha coinvolto brevemente suo figlio Bear come comparsa in una scena con slittino. Oliver Hudson e Silverstone hanno dichiarato di aver subito sviluppato una buona chimica sul set, favorita anche dai momenti di viaggio insieme verso Toronto, durante i quali hanno lavorato sui dialoghi e trascorso tempo con i propri figli, rendendo le scene condivise più naturali.

Buon Natal-ex rientra nel ‘pacchetto natalizio’ di Netflix

Buon Natal-ex non sarà l’unico titolo a tema natalizio disponibile su Netflix nel 2025. Il film fa parte di un più ampio "pacchetto natalizio" della piattaforma per la stagione. Tra gli altri titoli troviamo: Jingle Bell Heist (Olivia Holt e Connor Swindells, in arrivo il 26 novembre) e My Secret Santa (Alexandra Breckenridge e Ryan Egged, dal 3 dicembre), entrambi film a tema natalizio.

