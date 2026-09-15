Buffy e Angel di nuovo insieme dopo più di 20 anni, ma Sarah Michelle Gellar lancia una stoccata sulla nuova serie (cancellata)
Le due star della serie cult sui vampiri si sono ritrovati fianco a fianco in occasione degli Emmy e l'attrice ha lanciato una stoccata sul revival cancellato
Nelle ultime ore, i fan di Buffy l’ammazzavampiri hanno fatto un vero e proprio salto indietro nel tempo grazie ad una reunion inaspettata: quella di Buffy e Angel, ovvero Sarah Michelle Gellar e David Boreanaz.
Sarah Michelle Gellar e David Boreanaz, la reunion di Buffy finisce con una frecciatina
Le due star della serie cult si soro ritrovate fianco a fianco per festeggiare i trent’anni della serie. Sul palco degli Emmy, i due si sono presi un po’ in giro, ridendo del tempo passato e della storia d’amore tra i loro personaggi, ricordando come una ragazza giovanissima, neppure maggiorenne, si fosse innamorata di un vampiro vecchio di secoli. Proprio questo scambio di battute ha dato alla Gellar l’occasione per manifestare il suo disappunto per la recente cancellazione del revival di Buffy.
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Quando Boreanaz ha dichiarato: "Ho sempre pensato che Buffy e Angel fossero destinati a stare insieme", la Gellar ha gelato tutti con queste parole: "Immagino che non lo sapremo mai!". È parso allora a tutti chiaro che quella dell’attrice fosse una stoccata rispetto alla decisione del canale Hulu di cancellare il revival di Buffy.
I lavori per il revival erano d’altronde già partiti: Sarah Michelle Gellar aveva già girato una prima puntata di prova diretta da Chloé Zhao, in cui Buffy insegnava il mestiere a una nuova cacciatrice; tuttavia, i responsabili hanno preferito bloccare tutto prima di mandarla in onda.
Il ricordo delle star di Buffy scomparse
Durante la reunion delle due star della serie, c’è stato anche un ricordo pieno di affetto per gli attori del cast che sono venuti a mancare negli ultimi anni – Michelle Trachtenberg, Nicholas Brendon e Anthony Stewart Head -, a dimostrazione di quanto sia stato difficile questo periodo per tutto il gruppo. Anche senza un nuovo inizio in TV, la serata ha fatto capire che il pubblico continua a voler bene a Buffy proprio come il primo giorno.
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