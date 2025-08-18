Buffy l'ammazzavampiri, nel cast del revival della serie non ci sarà una storica protagonista: l'annuncio dell'attrice Mentre procedono i lavori per il revival di Buffy l'ammazzavampiri, un'attrice, storica protagonista della serie, ha ammesso che non ci sarà

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La notizia del ritorno di Buffy l’ammazzavampiri ha scatenato l’entusiasmo dei fan, che hanno subito iniziato a chiedersi quali storici membri del cast originale sarebbero tornati in azione per questo revival. Nelle ultime settimane, sono giunti proprio aggiornamenti sugli attori che ritroveremo sul piccolo schermo e, a quanto pare, una storica protagonista della serie non ci sarà.

Buffy l’ammazzavampiri, ci sarà anche Cordelia nel revival? L’attrice fa chiarezza

Charisma Carpenter, che nella serie TV Buffy ha interpretato Cordelia Chase, è intervenuta personalmente per chiarire la sua posizione sul revival. Nel particolare, dopo le varie domande ricevute dai fan in merito ad una sua possibile partecipazione, l’attrice ha tenuto a smentire attraverso un video pubblicato su TikTok. "Non sono nel reboot. Non sono nel pilot. Non ho avuto alcuna conversazione con la produzione", ha spiegato Carpenter, ammettendo che delle battute fatte sui social sono state fraintese da alcuni utenti che hanno così pensato ad un suo ritorno in Buffy. Ritorno che, dunque, non ci sarà.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il personaggio di Cordelia Chase è stato tra i protagonisti delle prime tre stagioni della serie cult. Ma chi ha poi seguito anche il celebre spin-off Angel, sa che successivamente Cordelia ha avuto anche lì un importante arco narrativo. Il che ha fatto di lei uno dei fulcri della serie, almeno per le prime stagioni. Eppure, chi ha seguito la sua storia fino alla sua ultima apparizione, sa anche che un suo ritorno in scena sarebbe stato complicato.

Ritorni e novità nel cast del revival di Buffy l’ammazzavampiri

Al momento, l’unica certezza riguardo al cast storico di Buffy l’ammazzavampiri sta nel ritorno della sua ‘Cacciatrice’, la protagonista principale: Sarah Michelle Gellar. Oltre a recitare nel revival, sarà produttrice esecutiva del revival, che promette di introdurre tanti nuovi volti e creare una nuova generazione di fan. Nel cast, al momento, oltre a lei figurano: Merrin Dungey, Audrey Hsieh, Sara Bock e Audrey Grace Marshall.

Potrebbe interessarti anche