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Buffy, Hulu spegne i sogni dei fan sull’Ammazzavampiri: l'annuncio sulla drastica decisione sul reboot della serie

Dopo mesi di attesa e il coinvolgimento di Sarah Michelle Gellar e Chloé Zhao, il reboot di Buffy: New Sunnydale, è stato definitivamente cancellato da Hulu.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Doccia fredda, anzi ghiacciata, per i fan di Buffy – L’Ammazzavampiri. L’iconica serie non avrà più il suo reboot, annunciato già mesi fa, e cancellato improvvisamente da Hulu. La piattaforma di streaming ha scelto di mettere fine al progetto della nuova serie, notizia che è stata condivisa da Sarah Michelle Gellar sul suo profilo Instagram. Ma perché si è arrivati improvvisamente a questa drastica decisione? Cerchiamo di fare chiarezza.

Buffy, Hulu cancella il reboot della serie: il motivo

I fan dovranno essere forti per reggere questo duro colpo: il reboot di Buffy non si farà. Hulu ha cancellato definitivamente il progetto dopo mesi di indiscrezioni. La conferma è arrivata da Sarah Michelle Gellar, protagonista della serie originale, che ha annunciato la notizia tramite Instagram. Il progetto, in sviluppo da circa un anno, prevedeva il titolo provvisorio Buffy: New Sunnydale e una rilettura contemporanea della serie originale. Il pilot era affidato alla regista premio Oscar Chloé Zhao, con sceneggiatura delle sorelle Nora e Lilla Zuckerman. Sarah Michelle Gellar sarebbe tornata nei panni di Buffy Summers, questa volta come mentore della nuova Ammazzavampiri.

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Negli ultimi tempi erano emersi dubbi sul pilot, considerato non del tutto convincente e non perfettamente in linea con il tono del franchise. Hulu ha deciso di non proseguire, pur rimanendo interessata al marchio Buffy, chiudendo così uno dei ritorni televisivi più attesi degli ultimi anni e segnando simbolicamente la fine di un’epoca di serie nate tra gli anni ’90 e i primi 2000.

L’annuncio toccante di Sarah Michelle Gellar

Sarah Michelle Gellar avrebbe ricevuto venerdì sera la notizia della cancellazione del reboot di Buffy, mentre si trovava ad Austin per il South by Southwest Festival per presentare il film Ready or Not 2: Here I Come. La notizia l’ha sorpresa, nonostante nei giorni precedenti avesse parlato con entusiasmo del progetto. Nel video pubblicato sui social, Gellar ha commentato l’addio alla serie: "Voglio ringraziare Chloé Zhao perché non avrei mai pensato di ritrovarmi ancora a calzare gli stivali stilosi ma anche economici di Buffy. E, grazie a Chloé, ho potuto ricordare quanto io la ami e quanto significhi, non solo per me, ma per tutti voi. Questo non cambia nulla, e prometto che, se l’apocalisse dovesse davvero arrivare, potete ancora chiamarmi".

Il reboot di Buffy – L’Ammazzavampiri avrebbe riportato in TV una serie iconica ma, a quanto pare, Buffy: New Sunnydale mostrerebbe le difficoltà di rilanciare un titolo storico: cambiamenti culturali e di mercato e il calo dell’efficacia dei reboot rendono incerto il posto della serie nel panorama televisivo contemporaneo.

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