Buffy e Angel tornano insieme dopo 30 anni, la reunion di Sarah Michelle Gellar e David Boreanaz ha un motivo preciso: ecco quale La coppia più tormentata di Sunnydale ricompare agli Emmy Awards 2026: i due attori insieme sul palco, ma stavolta il colpo di scena non arriva proprio da Buffy.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Sarah Michelle Gellar e David Boreanaz, volti iconici di Buffy – L’Ammazzavampiri, torneranno a condividere lo stesso palco in occasione degli Emmy Awards. Un incontro che arriva a ridosso dei 30 anni della serie: la nostalgia nelrivedere insieme Buffy ed Angel colpirà proprio tutti! Ma la loro non sarà l’unica reunion in programma: nel corso della cerimonia, infatti, ci saranno altri incontri speciali, omaggi e ritorni molto attesi.

Buffy – L’Ammazzavampiri compie 30 anni: la reunion di Sarah Michelle Gellar e David Boreanaz agli Emmy

Gli Emmy Awards 2026 si preparano a trasformarsi in una grande celebrazione della storia della televisione. Tra gli ospiti più attesi spicca la coppia formata da Sarah Michelle Gellar e David Boreanaz, che torneranno a condividere il palco a quasi trent’anni dal debutto di Buffy – L’ammazzavampiri. La loro presenza rappresenta uno dei momenti più nostalgici della serata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non solo Buffy – L’Ammazzavampiri: le altre reunion agli Emmy

Un’altra reunion attesa sarà quella tra Kate Jackson, Jaclyn Smith e Cheryl Ladd, protagoniste di Charlie’s Angels. La loro presenza celebrerà il 50° anniversario della serie, debuttata nel 1976: Jackson e Smith facevano parte del cast originale insieme a Farrah Fawcett, mentre Ladd entrò successivamente al suo posto. Potrebbero inoltre tornare insieme sul palco Dan Levy e Annie Murphy, star di Schitt’s Creek, per ricordare Catherine O’Hara, recentemente scomparsa. All’eventuale omaggio potrebbe unirsi anche Macaulay Culkin, che nella saga di Mamma, ho perso l’aereo interpretava il figlio del personaggio di O’Hara.

Di cosa parla Buffy – L’Ammazzavampiri

Per chi non lo ricordasse, la storia ruota intorno a Buffy Summers, una bionda liceale che vorrebbe solo una vita normale, ma si ritrova a essere la "Prescelta", l’ultima di una lunga stirpe di cacciatrici destinate a combattere le forze del male. Trasferitasi nella cittadina di Sunnydale, Buffy scopre che la sua nuova scuola sorge proprio sopra la Bocca dell’Inferno, un portale mistico che attira vampiri, streghe e demoni di ogni tipo. Fortunatamente non è sola in questa missione: ad aiutarla c’è il suo "Osservatore" Rupert Giles, che le fa da mentore sotto le mentite spoglie di un bibliotecario, e la "Scooby Gang", un gruppo di amici fidati composto dalla timida Willow e dal goffo Xander. Insieme affrontano l’adolescenza e i pericoli mortali della città. Ma Buffy vive anche una travagliata storia d’amore con Angel, un vampiro a cui è stata restituita l’anima e che combatte dalla parte del bene.

Quando andrà in onda la cerimonia degli Emmy e dove vederla

La cerimonia, condotta da Mariska Hargitay, sarà anche un’importante vetrina per le nuove produzioni televisive. NBC porterà sul palco alcuni dei suoi protagonisti, tra cui lo stesso Boreanaz, impegnato nel reboot di Agenzia Rockford. L’appuntamento con la 78esima edizione degli Emmy è fissato per il 14 settembre negli Stati Uniti, mentre in Italia sarà possibile seguirlo nella notte tra il 14 e il 15 settembre su Sky Atlantic e NOW. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche