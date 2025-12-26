Buen Camino domina il box office di Natale, Checco Zalone fa il record (italiano): conquistano anche le location Il nuovo film di Checco Zalone conquista il box office natalizio: tra risate e riflessioni, Sardegna, Roma e Cammino di Santiago diventano protagonisti.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

È uscito ieri nelle sale Buen Camino, il nuovo e attesissimo film di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante, e il pubblico ovviamente ha risposto in modo travolgente. La commedia natalizia ha subito registrato numeri da capogiro (5,6 milioni di euro con quasi 700.000 spettatori), confermando ancora una volta l’appeal trasversale del comico pugliese. È il film più visto di sempre in Italia nel giorno di Natale, ma dietro il successo non c’è solo la comicità di Zalone. Buen Camino è anche un viaggio fisico e interiore, costruito attraverso scenari reali e suggestivi che accompagnano la trasformazione del protagonista. Le location, curate e fortemente narrative, diventano un elemento chiave del racconto.

Record al box office di Natale: Checco Zalone domina ancora le sale

Con Buen Camino, Checco Zalone firma l’ennesimo record al box office italiano, imponendosi come uno dei pochi autori capaci di portare in sala un pubblico eterogeneo, dalle famiglie agli spettatori più giovani. L’esordio del film ha fatto segnare incassi altissimi già nelle prime 24 ore, confermando la fiducia del pubblico in un cinema popolare ma non banale.

La forza del film sta nel riuscire a mescolare la comicità tipica di Zalone con una dimensione più riflessiva e intima. Il viaggio del protagonista non è solo una successione di gag, ma un percorso di cambiamento che tocca temi come il benessere apparente, il vuoto interiore e la ricerca di senso. È proprio questo equilibrio tra risata e introspezione a rendere Buen Camino un prodotto capace di andare oltre la semplice commedia, conquistando anche chi cerca una storia più profonda dietro l’intrattenimento.

Le location di Buen Camino: dalla Sardegna al Cammino di Santiago

Se il successo al botteghino è indiscutibile, gran parte del fascino di Buen Camino passa dalle sue ambientazioni. Il film si apre in Sardegna, tra la Costa Smeralda e la Gallura, con luoghi come Porto Cervo e Santa Teresa di Gallura. Qui dominano spiagge bianchissime, acque turchesi e ville affacciate sul mare, che raccontano visivamente la vita lussuosa e superficiale del protagonista, immerso in un comfort estremo ma privo di autenticità.

Il viaggio prosegue a Roma, che rappresenta una fase di transizione. Piazze storiche come Piazza di Campitelli, Piazza delle Cinque Lune e il Lungotevere fanno da sfondo a una pausa narrativa, un momento di rallentamento prima della vera svolta. La città eterna, con i suoi vicoli e il suo caos ordinato, diventa simbolo di un equilibrio instabile, sospeso tra passato e cambiamento. Il cuore del film batte però in Spagna, lungo il celebre Cammino di Santiago. Dalla Navarra alla Castiglia fino alla Galizia, Buen Camino attraversa borghi, campi di grano, chiese in pietra e ostelli per pellegrini, seguendo fedelmente le tappe del percorso. Le riprese culminano a Santiago de Compostela, nella storica Plaza del Obradoiro, luogo simbolico di arrivo e rinascita.

