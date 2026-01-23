Buen Camino, la targa della Ferrari di Checco Zalone nascondeva un easter egg sbalorditivo: ecco il significato La targa della Ferrari di Checco Zalone non è solo glamour: tra numeri e lettere nascondeva il destino del record che oggi fa la storia del cinema italiano.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Sì, è proprio così! Buen Camino non smette di sorprendere e non solo riguardo agli incassi che continuano a crescere. La targa della Ferrari guidata da Checco Zalone nel film nasconde un easter egg: secondo quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, lettere e numeri anticipano in modo divertente il record al botteghino del film. Si tratta di una semplice coincidenza o di una previsione? Scopriamo il significato.

Buen Camino, il significato della targa della Ferrari di Checco Zalone

Checco Zalone continua a dominare il botteghino con Buen Camino. Uscito il 25 dicembre 2025, il film ha già superato i 71 milioni di euro (71.198.036) e ha superato Avatar negli incassi complessivi in Italia. Pur non entrando ancora nella Top 50 per presenze (8.868.204), conferma la capacità di richiamare il pubblico in sala in un mercato post-pandemia e sotto la concorrenza dello streaming. Una Ferrari Portofino rossa accompagna la trasformazione del personaggio, passando dal lusso del "Cammino di Maranello" al Cammino di Santiago. La targa della macchina è diventata un "easter egg" per i fan. Stando a quanto riporta TV Sorrisi e Canzoni sulla sua pagina Instagram, le lettere C e Z richiamano Checco Zalone, mentre i numeri 710 sono interpretati come riferimento ai 71 milioni di incasso, con lo 0 e le lettere finali che formerebbero la frase "Otterremo Questo Risultato". Non è chiaro se fosse intenzionale, ma il dettaglio ha alimentato il folklore del film.

Intanto, Buen Camino ha già raggiunto 71.198.036 euro, seguito da La Grazia di Paolo Sorrentino (3.274.095 euro nella prima settimana) e No Other Choice (2.681.678 euro), che hanno segnato il box office delle feste.

Buen Camino, di cosa parla il film da record di Gennaro Nunziante

Come abbiamo scritto più volte, dietro al film comico, dove si ride, si sorride e ci si rispecchia in alcune situazioni, si cela anche un tema molto importante: il rapporto tra genitori e figli. Nessuno può considerarsi il genitore migliore del mondo perché questa è solo una fantasia irrealizzabile. Tutte le mamme e tutti i papà instaurano con i propri figli un rapporto che oscilla tra fiducia e atti di ribellione. Ecco, il film di Nunziante con Checco Zalone, calca proprio il difficile rapporto di un padre con la propria figlia, la quale vuole ritrovare sé stessa intraprendendo un viaggio, o meglio, un cammino.

Nella pellicola, Checco Zalone conduce una vita agiata e senza preoccupazioni, fino a quando sua figlia Cristal scompare improvvisamente. Costretto dalla ex moglie a cercarla, scopre grazie all’amica della ragazza che Cristal è partita per la Spagna per percorrere il Cammino di Santiago, 800 km a piedi alla ricerca di un senso per la sua vita. Tra ostacoli, villaggi sperduti e ostelli fatiscenti, Checco affronta il viaggio per ricostruire il legame con la figlia, scoprendo che un’avventura può cambiare davvero la vita.

