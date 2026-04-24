Buen Camino, il film dei record di Checco Zalone arriva in streaming (e prestissimo): quando esce e dove vederlo
L'attesa è finita: Buen Camino di Checco Zalone sarà finalmente disponibile in streaming sulla piattaforma Netflix. Ecco la data d'uscita
Ottime notizie per i fan di Checco Zalone: il suo ultimo successo, Buen Camino, sta finalmente per sbarcare in streaming. La pellicola che ha battuto ogni record italiano sarà disponibile dal 29 aprile su Netflix, accessibile a tutti coloro dotati di abbonamento alla piattaforma.
Buen Camino va ad aggiungersi alla vasta libreria di Netflix dedicata a Zalone: sulla piattaforma sono infatti già disponibili altri suoi film, da Cado dalle nubi a Tolo Tolo, fino a Quo vado?. Per lanciare l’uscita dell’ultimo successo in streaming, è stato pubblicato un video divertente dove tutti i personaggi interpretati da Checco negli anni si "ritrovano" per dare l’appuntamento ai telespettatori.
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Buen Camino arriva su Netflix: la trama del film
In questa nuova avventura, Checco interpreta il figlio di un ricchissimo produttore di divani. La sua è la classica vita da sogno: ville di lusso, yacht, fidanzata modella e nessuna voglia di lavorare. Tutto però cambia quando scompare sua figlia Cristal, una ragazzina con cui non ha mai avuto un vero rapporto.
Per ritrovarla, Checco deve volare in Spagna e scopre una verità scioccante per uno come lui: la figlia ha deciso di fare il Cammino di Santiago. Parliamo di 800 chilometri a piedi, tra fango, ostelli spartani e tanta fatica. Pur di riportarla a casa, Checco sarà costretto a mettersi in cammino con lei. Sarà un viaggio assurdo e comico, che però lo obbligherà a fare i conti con il suo ruolo di padre e, forse, a cambiare prospettiva sulla vita.
Il ritorno di una coppia vincente
Il film vede il ritorno della storica coppia che ha firmato i primi grandi successi di Zalone: la regia è infatti di Gennaro Nunziante, che ha scritto il soggetto insieme allo stesso Luca Medici (vero nome di Checco). Al fianco del protagonista troviamo Beatriz Arjona e la giovane Letizia Arnò. Ricordiamo che il film ha incassato complessivamente circa 55 milioni di euro, piazzandosi stabilmente sul podio di quelli più visti di sempre in Italia.
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