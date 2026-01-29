Effetto Zalone nel mondo: Buen Camino sbarca all'estero con una pioggia di remake Nuova grande conquista per Buen Camino: il film dei record di Checco Zalone si prepara a sbarcare all'estero. Arrivate decine di richieste per remake

CONDIVIDI

Il cinema italiano celebra un traguardo senza precedenti. La storica coppia formata da Gennaro Nunziante (sceneggiatore e regista) e Checco Zalone (Luca Medici) ha polverizzato ogni record con la loro ultima fatica, Buen Camino. Il film non solo ha superato i successi precedenti della coppia, ma ha scalzato colossi internazionali dal podio dei più alti incassi di sempre in Italia, e ora punta a conquistare il mondo attraverso dei remake.

Buen Camino macina un nuovo successo: Checco Zalone pronto a conquistare il mondo

Buen Camino ha ormai superato i precedenti record di Zalone per un titolo locale, l’ultimo dei quali risale al 2016 con Quo Vado, che racconta la storia di un fannullone del Sud Italia disposto a tutto per difendere il suo parassita lavoro governativo anche quando viene trasferito al Polo Nord. Ancora più significativo è il fatto che Buen Camino abbia anche battuto il record di incassi al botteghino italiano di sempre (82 milioni di dollari) detenuto finora da Avatar.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ai microfoni del portale Variety, il regista Gennaro Nunziante ha analizzato le ragioni di un trionfo così netto: "Questa volta abbiamo fatto un film diverso," ha spiegato. "Oltre alla risata, abbiamo inserito una componente sentimentale nata naturalmente. Essendo entrambi padri di ragazze giovani, ci siamo interrogati sul ruolo della figura paterna oggi. Questa emozione autentica è ciò che il pubblico si porta a casa." Il regista ha quindi sottolineato come il segreto risieda nella volontà di Zalone di cambiare: "Ha accettato la sfida di interpretare un uomo ricco, uscendo dalla visone dell’italiano medio. Inoltre, il magnetismo del Cammino di Santiago ha fatto il resto".

In arrivo i remake di Buen Camino all’estero

Tutte premesse, queste, che portano a galla una differenza con i lavori passati di Zalone: Buen Camino ha tutte le carte in regola per conquistare il mercato estero. Indiana Production sta infatti ricevendo decine di richieste per i remake internazionali. "Siamo pronti a guardare oltre i confini," ha ammesso Nunziante, svelando che "Il mondo è stupito dai nostri numeri e questa storia ha un respiro universale." Una notizia che è una nuova e grande svolta per Zalone, che presto potrebbe conquistare, con i suoi film, il mondo.

Potrebbe interessarti anche