Effetto Zalone nel mondo: Buen Camino sbarca all'estero con una pioggia di remake
Nuova grande conquista per Buen Camino: il film dei record di Checco Zalone si prepara a sbarcare all'estero. Arrivate decine di richieste per remake
Il cinema italiano celebra un traguardo senza precedenti. La storica coppia formata da Gennaro Nunziante (sceneggiatore e regista) e Checco Zalone (Luca Medici) ha polverizzato ogni record con la loro ultima fatica, Buen Camino. Il film non solo ha superato i successi precedenti della coppia, ma ha scalzato colossi internazionali dal podio dei più alti incassi di sempre in Italia, e ora punta a conquistare il mondo attraverso dei remake.
Buen Camino macina un nuovo successo: Checco Zalone pronto a conquistare il mondo
Buen Camino ha ormai superato i precedenti record di Zalone per un titolo locale, l’ultimo dei quali risale al 2016 con Quo Vado, che racconta la storia di un fannullone del Sud Italia disposto a tutto per difendere il suo parassita lavoro governativo anche quando viene trasferito al Polo Nord. Ancora più significativo è il fatto che Buen Camino abbia anche battuto il record di incassi al botteghino italiano di sempre (82 milioni di dollari) detenuto finora da Avatar.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ai microfoni del portale Variety, il regista Gennaro Nunziante ha analizzato le ragioni di un trionfo così netto: "Questa volta abbiamo fatto un film diverso," ha spiegato. "Oltre alla risata, abbiamo inserito una componente sentimentale nata naturalmente. Essendo entrambi padri di ragazze giovani, ci siamo interrogati sul ruolo della figura paterna oggi. Questa emozione autentica è ciò che il pubblico si porta a casa." Il regista ha quindi sottolineato come il segreto risieda nella volontà di Zalone di cambiare: "Ha accettato la sfida di interpretare un uomo ricco, uscendo dalla visone dell’italiano medio. Inoltre, il magnetismo del Cammino di Santiago ha fatto il resto".
In arrivo i remake di Buen Camino all’estero
Tutte premesse, queste, che portano a galla una differenza con i lavori passati di Zalone: Buen Camino ha tutte le carte in regola per conquistare il mercato estero. Indiana Production sta infatti ricevendo decine di richieste per i remake internazionali. "Siamo pronti a guardare oltre i confini," ha ammesso Nunziante, svelando che "Il mondo è stupito dai nostri numeri e questa storia ha un respiro universale." Una notizia che è una nuova e grande svolta per Zalone, che presto potrebbe conquistare, con i suoi film, il mondo.
Potrebbe interessarti anche
Buen Camino, Checco Zalone entra nella storia del cinema italiano: batte il record e ora vola spedito verso Avatar
Incassi da capogiro per Checco Zalone e Gennaro Nunziante: Buen Camino supera ogni p...
Checco Zalone domina (anche) nel giorno dell’Epifania: Buen Camino verso un trionfo mai visto. Il primato è vicino
Incassi record, sale piene e nessun rivale: la commedia di Nunziante, Buen Camino, v...
Buen Camino, la targa della Ferrari di Checco Zalone nascondeva un easter egg sbalorditivo: ecco il significato
La targa della Ferrari di Checco Zalone non è solo glamour: tra numeri e lettere nas...
Checco Zalone fa il miracolo al cinema: Buen Camino vola oltre ogni record, nemmeno Avatar lo ferma
Numeri da capogiro per Buen Camino: Checco Zalone batte i suoi stessi record e vola ...
Checco Zalone ci riesce di nuovo: “Buen Camino” vola oltre i 41 milioni e firma un Capodanno storico al cinema
Il nuovo film di Checco Zalone domina il box office, supera i 41 milioni di euro e t...
Buen Camino sbanca al box office: tutti i record al botteghino di Checco Zalone
Numeri da capogiro per l'ultima pellicola del comico pugliese, scelta dal 60% degli ...
Buen Camino domina il box office di Natale, Checco Zalone fa il record (italiano): conquistano anche le location
Il nuovo film di Checco Zalone conquista il box office natalizio: tra risate e rifle...
Buen Camino, Checco Zalone segna il record e Martina Colombari mette a tacere le critiche: "Invidiosi"
L'attrice e conduttrice, co-protagonista nella nuova pellicola del comico pugliese, ...