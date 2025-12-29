Buen Camino, Box Office da record per Checco Zalone e Martina Colombari lo difende dalle critiche: "Invidiosi" L'attrice e conduttrice, co-protagonista nella nuova pellicola del comico pugliese, difende il film dall'ondata di critiche del web

Mediaset Infinity (Zalone) e RaiPlay (Colombari)

Non solo Checco Zalone all’origine del successo di Buen Camino, ultimo film che sta letteralmente spopolando al box office con incassi record: parte di esso arriva anche da Martina Colombari. L’attrice e conduttrice di Riccione, ex Miss Italia, ha accettato di "invecchiarsi" e "imbruttirsi" per vestire i panni di Linda, trasandata ex compagna di Checco Zalone nel film, nonché madre di sua figlia Cristal. E proprio Martina Colombari ha recentemente difeso il comico dalla pioggia di critiche indirizzata al film, accusando gli italiani di "essere invidiosi del suo successo".

Martina Colombari difende Checco Zalone e Buen Camino: "Siete solo invidiosi" e il film vola negli incassi al Box Office

Checché ne dicano i detrattori, Checco Zalone e Buen Camino stanno volando al botteghino, in cui nel weekend di Natale hanno sfiorato quota 27 milioni di euro di incassi. Se il grande pubblico impazzisce per la satira di Zalone, c’è chi storce il naso per un certo buonismo di fondo e per la voglia di compiacere l’establishment che trapelano dalla sceneggiatura del film. In’unitervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, Martina Colombari si è rivolta proprio a questi ultimi, difendendo a spada tratta il comico e accusando gli italiani di essere invidiosi. "Gli italiani non gioiscono del successo altrui" ha detto esplicitamente. "Checco Zalone ha la possibilità di affrontare argomenti considerati inopportuni grazie alla sua comicità. Se lui parla di prostata infiammata fa ridere, un altro sarebbe volgare. Zalone è un comico intelligente e in vari momenti del film dice le cose che la gente pensa".

Imbruttirsi per Checco? Martina Colombari lo ha fatto per lui e Buen Camino

Buen Camino racconta la storia del ricco e menefreghista Checco Zalone, chiamato dall’ex compagna a mettersi alla ricerca della figlia adolescente, Cristal, scomparsa da qualche tempo. Dopo aver scoperto che la ragazza sta affrontando il Cammino di Santiago, l’uomo imbraccerà a sua volta lo zaino e il bastone del pellegrino, anche se ovviamente a modo suo.

Per interpretare il ruolo di Linda, ex compagna di Checco e madre di Cristal, Martina Colombari ha accettato di "imbruttirsi", mostrandosi senza trucco e coi capelli grigi e in disordine. Sono felice di rinunciare alla mia bellezza o di metterla in secondo piano" ha ammesso l’attrice. "Mi ha precluso delle opportunità: un regista mi disse che nel ruolo di una cieca non sarei stata credibile. In Buen Camino mi sono divertita tanto, mi è piaciuto trasformarmi. E pensare che al provino Checco e Nunziante avevano quasi paura a chiedermi di imbruttirmi. Mi hanno domandato se fossi disposta a dimenticare la Martina di oggi". Tra Checco e Martina si è instaurato subito un forte legame. È stato proprio lui a spingere l’attrice a mettersi in gioco e a partecipare a Ballando con le stelle. "Mi ha spinta a partecipare a Ballando per mettermi in gioco, fare una nuova esperienza. Il programma mi manca e ricomincerei domani", ha rivelato.

