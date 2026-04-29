Dopo i cinema, Checco Zalone invade (anche) Netflix: il film dei record arriva in streaming con una sorpresa inedita per i fan
Dopo 65 milioni incassati al cinema, Buen Camino debutta in streaming su Netflix il 29 aprile: nel catalogo arrivano anche tutti i film cult di Checco Zalone.
Se non avete avuto modo di vederlo al cinema, be’, questo è il momento perfetto per rimediare. Buen Camino, il film campione di incassi di Checco Zalone è da oggi, mercoledì 29 aprile 2026, disponibile in streaming su Netflix. Per annunciarlo, qualche giorno fa la piattaforma ha pubblicato anche un video-sorpresa per i fan del comico pugliese, ma vi sveliamo tutto di seguito.
Buen Camino è ora in streaming: l’annuncio ‘speciale’ di Netflix
Dopo il successo nelle sale, dove ha incassato circa 65 milioni di euro, Buen Camino arriva su Netflix oggi, 29 aprile, e cerca di raggiungere una buona parte di pubblico anche nello streaming. Per promuovere il debutto, la piattaforma ha pubblicato un video speciale in cui si incontrano i personaggi più celebri interpretati da Checco Zalone (una specie di crossover). Inoltre, Netflix ha aggiunto al catalogo anche altri film di Zalone, tra cui Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo Vado? e Tolo Tolo. Nel film diretto da Gennaro Nunziante, Checco Zalone interpreta Checco, un uomo ricco e viziato che conduce una vita lussuosa grazie al patrimonio del padre Eugenio Zalone, produttore di divani. Tra ville, piscina, domestici, una giovane fidanzata messicana e vacanze in yacht con amici nullafacenti, sembra avere tutto. La sua vita cambia quando scopre che la figlia adolescente Cristal è scomparsa. Chiamato a Roma dall’ex moglie Linda, si rende conto di sapere pochissimo della ragazza.
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Grazie a Corina, la migliore amica di Cristal, scopre che la figlia è partita per la Spagna per affrontare il Camino de Santiago, un pellegrinaggio di 800 chilometri alla ricerca di un senso per la propria vita. Pur considerandolo folle, Checco è costretto a seguirla lungo un viaggio faticoso tra sentieri, montagne, piccoli paesi e ostelli malandati. Durante il cammino cercherà di ritrovare sua figlia e ricostruire con lei un rapporto autentico, e scopre che quel viaggio potrebbe cambiare profondamente anche lui. Nel cast troviamo anche:
- Beatriz Arjona
- Letizia Arnò
- Martina Colombari
- Hossein Taheri
- Alfonso Santagata
- Melanie Stephanie
- Rodriguez Barrios
Buen Camino, un film che ‘unisce’ il pubblico
Quando abbiamo visto Buen Camino abbiamo pensato diverse cose: un film con una trama semplice (ma con un bel messaggio) è riuscito a raggiungere un successo incredibile, ma perché? Riconosciamo che Zalone costruisce i suoi film su temi quotidiani come famiglia, lavoro e società, parlandone con ironia e leggerezza per renderli accessibili a tutti. In questo caso, lo fa nuovamente prendendo come protagonista la figura dell’italiano medio, che non ha un italiano proprio perfetto ma che si lascia sfuggire qualche termine in dialetto. In Buen Camino, ad esempio, il padre della ragazza è ricco e narcisista, e l’attore lo ha inserito in un contesto spirituale come il Cammino di Santiago: in questo modo, ha creato una contrapposizione evidente ed è questo scatena l’ironia.
Tuttavia, nonostante il suo essere ricco, decide di mettersi in gioco per cercare di recuperare quel rapporto padre-figlia che non ha mai avuto. E qui, guardando questo film, tutti i genitori avranno pensato a che tipo di rapporto hanno con i propri figli, sapendo molto bene che l’età adolescenziale è la fase più complicata in assoluto.
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