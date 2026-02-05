Buen Camino è un fenomeno che nessuno riesce a fermare: Checco Zalone supera se stesso e fa un nuovo record Il film di Checco Zalone non rallenta, anzi Buen Camino stabilisce un nuovo record: tra numeri impressionanti e sale piene, arriva la consacrazione definitiva.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Sembrava impossibile, in molti credevano che raggiungere anche questo record sarebbe stato incredibile, e invece, è davvero successo. Checco Zalone non si ferma più, il film Buen Camino è diventato il più visto di sempre in Italia nell’era di Cinetel, superando Quo Vado? in ambito biglietti venduti e spettatori in sala. A confermarlo non sono semplici chiacchiere, ma i numeri registrati ieri 4 febbraio 2026. Una sorta di consacrazione definitiva quella ricevuta, se così possiamo dire, ma vediamo tutti i dettagli.

Buen Camino è il film più visto di sempre in Italia: i numeri che consacrano Checco Zalone

Buen Camino ha riscritto la storia del box office italiano. Il film di Checco Zalone ha superato i 75 milioni di euro di incasso complessivo, arrivando precisamente a 75.125.156 euro, e ha raggiunto 9.369.241 spettatori, diventando non solo il film di maggior incasso di sempre in Italia, ma anche il più visto dell’intera era Cinetel (dal 1994). Il precedente record apparteneva a Quo Vado?, fermo a 9.368.154 biglietti, ora superato di oltre mille presenze. Dal 2000 in poi, nessun altro film aveva mai toccato simili risultati. Nonostante sia in sala da oltre un mese e mezzo, Buen Camino continua a macinare incassi, raccogliendo 68.076 euro nella giornata di martedì 3 febbraio 2026, confermandosi stabile al quarto posto della classifica giornaliera. Le Cose Non Dette ha mantenuto la vetta con 203.639 euro e una media di 514 euro in 396 cinema, portando il totale a 2.708.003 euro in una settimana ea circa 2,5 milioni complessivi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al secondo posto si è piazzato Franco Battiato – Il Lungo Viaggio, che ha incassato 182.770 euro con una media di 752 euro in 243 sale, raggiungendo 458.745 euro in tre giorni e superando 150 mila euro negli ultimi giorni. Terza posizione per Marty Supreme, con 102.304 euro, in calo del 33% rispetto alla settimana precedente, una media di 293 euro in 349 cinema e un totale di 3.494.322 euro dal 22 gennaio, ormai vicino ai 3,5 milioni. Subito dietro Buen Camino troviamo La Grazia di Paolo Sorrentino, che ha incassato 62.664 euro, con una flessione del 51%, una media di 168 euro in 374 sale e un totale di 6.382.195 euro dal 15 gennaio, restando in corsa per avvicinarsi a La Grande Bellezza (7.329.623 euro) e Parthenope (7.643.901 euro).

La Top 10 completa del Box Office Italiano:

Le cose non dette: 166.040 euro

Franco Battiato – Il lungo viaggio: 153.512 euro

Marty Supreme: 94.052 euro

Buen Camino: 68.076 euro

La grazia: 66.104 euro

Giulio Regeni – Tutto il male del mondo: 54.355 euro

Send Help: 34.888 euro

Sentimental Value: 32.998 euro

2 cuori e 2 capanne: 28.898 euro

Greenland 2 – Migration: 25.814 euro

Le Cose Non Dette non delude al Box Office: cosa dicono i numeri del film di Gabriele Muccino

Prima abbiamo accennato anche al nuovo film di Gabriele Muccino, Le Cose Non Dette, i cui risultati non sembrano deludere le aspettative. Ma vediamo nello specifico come procedono gli incassi. La pellicola ha debuttato il 29 gennaio 2026 e, nel primo weekend (29 gennaio – 1° febbraio), ha incassato 2,20 milioni di euro. Sommandolo ai giorni successivi (1°–4 febbraio), l’incasso totale supera 2,5 milioni di euro. Inoltre, Le Cose Non Dette ha superato altri titoli in sala come Marty Supreme e, in alcuni casi, anche Buen Camino di Checco Zalone.

Il film di Muccino è un dramma familiare ambientato in Marocco, e racconta le vicende di due coppie in vacanza. Il cast include:

Stefano Accorsi (Carlo)

Mariam Leone (Elisa)

Claudio Santamaria (Paolo)

Carolina Crescentini (Anna)

Potrebbe interessarti anche