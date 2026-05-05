Netflix fuori controllo per Checco Zalone: Buen Camino e la promozione folle in tutto il mondo
L'ultimo successo di Zalone sbarca all'estero: Netflix ha promosso Buen Camino nel mondo con una strategia esilarante
Buen Camino sbarca all’estero, e per l’occasione Netflix ha costruito una campagna pubblicitaria ormai già diventata virale. Il nuovo film di Checco Zalone è appena sbarcato sulla piattaforma streaming e, come al solito, non sta passando inosservato. Per lanciarlo nel mondo, l’azienda ha deciso di usare un’ironia geniale che punta dritta agli italiani che vivono fuori.
Avete presente come parla Checco? Ecco, Netflix ha tappezzato città come New York, Londra e Madrid con dei cartelloni scritti proprio in quel suo modo un po’ inventato e divertente. A New York il messaggio chiude con un epico "Preg very macce". A Londra si scherza sul fatto che lì non vedono mai il sole, quindi tanto vale mettersi sul divano a guardare il film. Ma c’è anche il cartellone per Milano, in cui la pubblicità parla di "loftini" e chiude con il classico "taaaaac!". Una trovata geniale, dunque, che sta già facendo chiacchierare: molti hanno infatti immortalato questi cartelloni pubblicitari, facendo sì che diventassero virali.
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Checco Zalone macina successi: Buen Camino sbarca anche ai David di Donatello
Ma non è solo una questione di marketing. Nella serata del 6 maggio, Zalone e il regista Gennaro Nunziante saliranno sul palco dei David di Donatello (in diretta su Rai 1) per ritirare il "David dello Spettatore". È un premio che pesa, perché non lo decide una giuria, ma lo dicono i numeri: Buen Camino ha portato al cinema più di 9 milioni e mezzo di persone. Una cifra pazzesca che lo conferma come il film più amato dell’anno.
La cerimonia sarà condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti e vedrà sfilare i giganti del nostro cinema, da Gianni Amelio a Vittorio Storaro. Vedere Zalone premiato insieme a questi mostri sacri fa capire una cosa importante: ormai Checco non è più "solo" quello che fa ridere, ma è diventato un pezzo fondamentale della storia del cinema italiano.
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