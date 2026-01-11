Checco Zalone inarrestabile: dopo il successo di Buen Camino, domina una classifica molto ambita Mentre Buen Camino continua a macinare incassi, Checco Zalone scala anche la classifica dei film di Netflix con ben quattro film: quali sono e trame

L’uscita di Buen Camino al cinema è stata un vero e proprio trionfo per Checco Zalone. Senza grandi sorprese, il celebre comico e attore ha fatto il suo ritorno, dopo anni di stop, con una nuova pellicola, piazzata come sempre nel pieno delle festività natalizie, che ha avuto un eccellente riscontro nel pubblico. Il film ha registrato in pochi giorni incassi record, eppure non è l’unico successo che Zalone sta riscontrando in queste settimane.

Checco Zalone domina la classifica dei film di Netflix dopo Buen Camino

Come una sorta di effetto a catena, Buon Camino ha avuto il merito di accendere (o riaccendere) l’interesse del pubblico italiano per i film di Checco Zalone. Chi lo ha scoperto quest’anno e ha apprezzato il suo lavoro ha allora voluto recuperare quelli precedenti; chi invece lo conosceva già, ha voluto riassaporare la sua simpatia unica attraverso gli altri titoli celebri che lo vedono protagonista. Fatto sta che dopo Buon Camino, ben quattro suo film sono finiti nella classifica Netflix dei 10 film più visti sulla piattaforma in Italia, e uno domina addirittura al primo posto.

Quali sono i 4 film di Checco Zalone nella classifica Netflix: tutte le trame

In cima alla classifica Netflix dei film più visti, ad oggi 9 gennaio 2026, c’è Quo Vado, in cui Zalone interpreta un impiegato disposto a tutto pur di non rinunciare al sacro "posto fisso" minacciato da una riforma. Motivo per il quale accetta anche di trasferirsi al Polo Nord, dove incontra Valeria, una ricercatrice che gli fa scoprire un nuovo modo di vivere e della quale si innamora. Anche qui, Zalone coniuga il divertimento ad una morale tenera e profonda.

Al quarto posto della classifica dei film di Netflix c’è Cado dalle nubi, uno dei film più esilaranti di Checco Zalone, in cui il comico veste i panni di un giovane pugliese che sogna di diventare un cantante di successo, ma viene lasciato dalla fidanzata che lo considera senza futuro. Checco però non abbandona il suo sogno e si trasferisce a Milano, dal cugino (che convive segretamente col compagno), per dare una svolta alla sua vita. Qui si innamora di Marika, ma il suo amore è ostacolato dal padre di lei, un convinto leghista pieno di pregiudizi verso i meridionali.

Al sesto posto della classifica c’è Sole a catinelle, in cui Checco è un venditore di aspirapolvere in ristrettezze economiche che promette comunque al figlio Nicolò una vacanza da sogno a condizione che prenda tutti dieci in pagella. Un’impresa che non crede possibile ma che il bambino realizza. A quel punto, senza un soldo, la coppia parte per un viaggio della speranza che, tra equivoci e situazioni esilaranti, li porterà dalle campagne del Molise fino alle bellezze toscane.

Il quarto ed ultimo film in classifica, stabile in ottava posizione, è Tolo Tolo. Anche qui, Checco è un pugliese pieno di debiti e ristrettezze, stavolta a causa del flop del suo ristorante. Scappa allora in Africa per rifarsi una vita, ma si ritrova nel mezzo di una guerra civile. Costretto a fuggire, intraprende il viaggio di ritorno verso l’Europa insieme a un gruppo di migranti, iniziando un vero e proprio viaggio della speranza attraverso la rotta mediterranea, tra deserti e centri di detenzione.

