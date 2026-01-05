Checco Zalone fa il miracolo al cinema: Buen Camino vola oltre ogni record, nemmeno Avatar lo ferma
Numeri da capogiro per Buen Camino: Checco Zalone batte i suoi stessi record e vola verso una scalata storica che potrebbe riscrivere il box office italiano.
Più volte lo abbiamo detto e non torniamo sui nostri passi, anzi lo ribadiamo nuovamente: Checco Zalone, un nome, una garanzia. L’ultimo film del comico, Buen Camino, uscito nelle sale il 25 dicembre 2025, continua a macinare successi e, soprattutto, a dominare il box office. La pellicola diretta da Gennaro Nunziante, ha fatto di nuovo centro, confermando un successo impressionante anche nel weekend di sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026, dominando la classifica degli incassi secondo i dati ufficiali Cinetel. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Buen Camino domina (ancora) il box office: numeri da capogiro e nuove record per Zalone
Ormai, è un dato di fatto: il 2026 cinematografico italiano si è aperto nel segno di Checco Zalone. Buen Camino, uscito il 25 dicembre 2025, ha dominato il primo weekend dell’anno (3–4 gennaio) con circa 17 milioni di euro di incasso, confermandosi al primo posto del box office secondo Cinetel e portando il totale complessivo a oltre 53,1 milioni di euro. Diretto da Gennaro Nunziante, il film continua a trainare il pubblico con una media per sala tra le più alte del periodo festivo (oltre 21.000 euro in 810 sale) e circa 6,5 milioni di spettatori. Nonostante un calo del 37% rispetto al weekend d’esordio, il risultato è tra i migliori della carriera di Zalone. Con questi numeri, Buen Camino ha già superato Sole a catinelle, che aveva chiuso a 51,9 milioni di euro, e si colloca subito dietro il record assoluto di Quo vado?, fermo a 65,4 milioni.
Restano ancora davanti, per numero di presenze, Tolo Tolo (6,67 milioni di biglietti), Che bella giornata (6,83 milioni), Sole a catinelle (8,02 milioni) e lo stesso Quo vado? (9,36 milioni), ma la spinta dell’Epifania rende possibile un ulteriore avvicinamento ai primati storici. Alle spalle di Buen Camino si posiziona Avatar – Fuoco e Cenere, che ha superato i 20,6 milioni di euro totali in quattro settimane, seguito da SpongeBob – Un’avventura da pirati, terzo titolo del weekend con quasi 1,9 milioni di euro in quattro giorni. Questo, l’attuale podio del box office:
- Buen Camino: € 53.122.553
- Avatar: Fuoco e Cenere: € 20.645.759
- Spongebob – Un’Avventura da Pirati: € 1.896.223
Buen Camino, Checco Zalone ha fatto di nuovo centro: perché il film piace a tutti
Non abbiamo dubbi nel dire apertamente che Checco Zalone con Buen Camino ha fatto nuovamente centro. Perché la gente corre nelle sale a vederlo? Ma soprattutto, per quale motivo piace? Be’, potrebbero essere diverse le motivazioni: prima di tutto, è una commedia, quindi già il fatto che faccia ridere e divertire fa tanto. Ma non ci si può fermare solo a questo. Zalone con questa pellicola è riuscito a mostrare in maniera leggera, i problemi che ogni famiglia deve fronteggiare: dal rapporto genitore-figli, dalla presenza nella vita dei propri bambini, fino al delicato percorso dell’adolescenza, che ogni ragazzo/a si ritrova a vivere. Dietro la sua apparente ‘mediocrità intellettuale’, si cela un genio indiscusso e sapete perché? Perché in chiave ironica riesce a ‘spiattellare’ senza peli sulla lingua tutti i difetti e i problemi dell’Italia: dalla disoccupazione ai pregiudizi. Insomma, non si si fa mancare proprio nulla.
