Checco Zalone ci riesce di nuovo: “Buen Camino” vola oltre i 41 milioni e firma un Capodanno storico al cinema Il nuovo film di Checco Zalone domina il box office, supera i 41 milioni di euro e trascina il mercato cinematografico italiano in un Capodanno da record.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Checco Zalone colpisce ancora e lo fa nel momento simbolo per il cinema italiano: le festività natalizie. Buen Camino, diretto da Gennaro Nunziante, continua la sua corsa inarrestabile al botteghino, registrando numeri impressionanti e confermandosi come uno dei maggiori successi degli ultimi anni. Il primo gennaio segna una giornata storica, capace di riscrivere le statistiche e di rilanciare l’intero mercato cinematografico nazionale. Un risultato che consolida, ancora una volta, il legame fortissimo tra Zalone e il pubblico.

Buen Camino domina il box office: numeri da record a Capodanno

Il primo giorno dell’anno ha consacrato definitivamente Buen Camino come uno dei film evento più importanti della stagione. Solo nella giornata di Capodanno, la pellicola ha incassato oltre 5,1 milioni di euro, conquistando una quota di mercato superiore al 66% e imponendosi come scelta quasi obbligata per gli spettatori italiani. Un dato che assume ancora più valore se si considera la media per sala: più di 6.600 euro distribuiti in 776 cinema, a dimostrazione di una risposta capillare e trasversale del pubblico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Grazie a questo exploit, il totale degli incassi ha superato quota 41 milioni di euro, accompagnato da oltre 5,1 milioni di presenze. Si tratta del terzo miglior risultato di sempre per un film nel giorno di Capodanno, un traguardo che colloca Buen Camino in una classifica d’élite dominata dallo stesso Checco Zalone. Davanti al nuovo film si trovano infatti solo Tolo Tolo e Quo Vado?, entrambi usciti il primo gennaio e capaci di sfruttare al massimo l’attesa e l’effetto novità che da sempre circondano l’attore pugliese.

L’effetto Zalone rilancia il cinema italiano

Il successo di Buen Camino non si limita ai numeri del singolo film, ma si riflette positivamente sull’intero comparto cinematografico. Il mercato italiano ha infatti registrato una crescita del 41,8% rispetto al Capodanno dello scorso anno e un incremento del 4% rispetto alla settimana precedente. Un segnale chiaro di come un titolo forte e popolare possa trainare l’affluenza in sala, riportando il pubblico davanti al grande schermo.

Dietro questo successo c’è una macchina produttiva solida e ben collaudata. Buen Camino è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film, in collaborazione con MZL e Netflix, realizzata da Indiana Production, società del gruppo Vuelta. Una sinergia che unisce cinema tradizionale e nuove piattaforme, dimostrando come il grande pubblico continui a premiare l’esperienza in sala quando l’offerta è all’altezza delle aspettative. Ancora una volta, Checco Zalone si conferma un fenomeno unico nel panorama cinematografico italiano: capace di far ridere, riflettere e soprattutto di riempire le sale, trasformando ogni sua uscita in un evento nazionale.

Potrebbe interessarti anche