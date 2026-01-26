Buen Camino domina ancora: Checco Zalone non teme Marty Supreme (che debutta alla grande) e le nuove uscite italiane Nonostante l’esordio da urlo di Marty Supreme, Buen Camino resta in testa: Zalone e Nunziante puntano a battere ogni record di incassi e presenze in Italia.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Niente da fare per la concorrenza: Buen Camino non ha rivali. Il film di Checco Zalone resite al primo posto per il quinto weekend consecutivo, consolidando il suo dominino assoluto come miglior incasso. Nonostante il debutto di Marty Supreme, con protagonista Timothée Chalamet, il comico pugliese ‘non molla’ il trono, anzi, punta a una nuova sfida: far sì che Buen Camino superi Quo Vado? ma in numero di presenze. Ci riuscirà? Di seguito, tutti i dettagli.

Buen Camino, Zalone ancora padrone assoluto: ottimo esordio per Marty Supreme

Per il quinto weekend consecutivo, Buen Camino si conferma il film con il miglior incasso in Italia. Dal 22 al 25 gennaio il film di Checco Zalone ha raccolto 2.202.373 euro, con una media per sala di 3.708 euro, portando il totale a 73.404.661 euro, il miglior incasso di sempre ai botteghini italiani. Al momento conta 9.142.643 presenze, con l’obiettivo di superare il numero di biglietti venduti da Quo Vado?, che aveva raggiunto 9.368.154. Al secondo posto si conferma La Grazia di Sorrentino, che nel suo secondo weekend registra 1.669.913 euro e una media per sala di 2.593 euro, portando il totale a 4.949.490 euro, leggermente superiore ai 4,5 milioni ottenuti nello stesso periodo dal precedente titolo del regista, Parthenope, il quale aveva poi raggiunto un incasso finale di oltre 7,5 milioni. Sul podio debutta Marty Supreme, il film targato A24 con Timothée Chalamet, candidato a nove Oscar 2026, che incassa 1.588.185 euro, con la miglior media della Top 10 pari a 4.399 euro, in linea con le previsioni di un incasso finale di circa 4,1 milioni.

Tra le nuove uscite, 2 Cuori e 2 Capanne di Massimiliano Bruno raccoglie 923.378 euro, con una media di 2.572 euro, Sentimental Value di Joachim Trier totalizza 373.935 euro, media 2.266 euro, Return to Silent Hill ottiene 355.382 euro, media 1.572 euro, mentre Mercy: Sotto Accusa incassa 293.656 euro, media 1.398 euro.

Box Office, la Top 10 completa

Di seguito, troverete la Top 10 completa del Box Office Italiano:

Buen Camino – € 73.404.661 La Grazia – € 4.949.490 Marty Supreme – € 1.604.045 2 Cuori e 2 Capanne – € 923.378 Prendiamoci una Pausa – € 1.385.514 Avatar: Fuoco e Cenere (Avatar: Fire and Ash) – € 25.424.266 Sentimental Value – € 378.592 Zootropolis 2 (Zootopia 2) – € 19.158.432 Norimberga (Nuremberg) – € 8.364.307 Spongebob – Un’avventura da Pirati – € 3.695.547

Buen Camino, Pier Silvio Berlusconi ringrazia Zalone per il successo del film

Il successo di Buen Camino continua a lasciare tutti senza parole. Nei giorni scorsi, anche Pier Silvio Berlusconi ha ringraziato Checco Zalone con una pagina ("Grazie Checco") sui principali quotidiani italiani dopo il record di incassi della pellicola, diventata la più vista nella storia del cinema italiano. Prodotto da Indiana Production e Medusa Film (gruppo MFE-MediaForEurope) in collaborazione con MZL e Netflix, il film, uscito il 25 dicembre in 900 copie, ha superato i 70 milioni di incassi, cifra destinata a crescere con i passaggi televisivi.

