Buen Camino scatena il boom di pellegrini: Checco Zalone diventa una guida improvvisata Via Francigena in pieno boom dopo il film Buen Camino di Zalone: +300% di richieste e proposte per trasformare i cammini del cratere in attrazione nazionale.

Dopo i record superati e un successo senza precedenti, Buen Camino continua a far parlare ma, questa volta, sotto un’altra ottica. A quanto pare, le richieste di informazioni sulla Via Francigena schizzano del 300%, trasformando il pellegrinaggio in una tendenza di massa. Non si tratta più solo di cammino spirituale, ma di una sorta di esperienza di scoperta tra borghi, natura e storia. Alla Bit di Milano, è stata presentata la proposta di portare i cammini nel cratere del sisma con un testimonial d’eccezione come Checco Zalone e, questo ha scatenato un entusiasmo generale. Le istituzioni, invece, si stanno mobilitano per valorizzare percorsi tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Di seguito, tutti i dettagli.

Buen Camino, boom di pellegrini per la via Francigena grazie al film di Zalone

Buen Camino ha scatenato un vero boom di interesse per il Camino di Santiago e la Via Francigena, con richieste di informazioni in aumento fino al 300%. Oggi, come mille anni fa, i pellegrini cercano esperienze di vita intense e mai banali: Brindisi diventa Santiago di Compostela, Santa Maria di Leuca diventa Capo Finisterre. Da quindici anni la Via italiana vive una nuova età dell’oro, attirando camminatori da tutto il mondo, dall’Australia al Canada. Il Giubileo ha poi fatto crescere del 60% le attività di pellegrinaggio religioso. Camminare, riflettere, fermarsi negli ostelli e lungo i mercatini: è questa la bellezza che il film con Luca Medici (Checco Zalone) ha saputo rievocare, confermando il fascino senza tempo dei grandi percorsi di pellegrinaggio.

Buen Camino, arriva la proposta per promuovere i Cammini della Rinascita

A tal proposito, inoltre, alla Bit di Milano, la Ministra del Turismo Daniela Santanchè ha proposto di promuovere i "Cammini della Rinascita", percorsi che collegano le regioni colpite dal sisma del 2016: Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. L’idea di valorizzare questi cammini attraverso iniziative come film o progetti mediatici ha ricevuto il sostegno immediato del commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Già è stato presentato Camminando nel Cratere, un podcast realizzato da Loquis che racconta i comuni simbolo dell’Appennino centrale attraverso esperienze di cammino lento e consapevole.

Il progetto, che coinvolge inizialmente 138 comuni in 140 episodi, sarà ampliato fino a 240 puntate con interviste e testimonianze. Tra le voci che narrano i percorsi ci sono Neri Marcorè, Nada e lo stesso Castelli. L’obiettivo è dare visibilità a territori colpiti dal sisma e raccontare la resilienza delle comunità locali. Insomma, il fenomeno Zalone non si placa e i suoi effetti (o meglio, quelli del film) si fanno sentire su più fronti.

