Buen Camino, Checco Zalone entra nella storia del cinema italiano: batte il record e ora vola spedito verso Avatar Incassi da capogiro per Checco Zalone e Gennaro Nunziante: Buen Camino supera ogni previsione, strappa il primato a Quo Vado? e domina il cinema italiano.

Abbiamo seguito ‘l’andamento’ come se fosse una delle partite più importanti della storia del calcio e, siamo onesti, non abbiamo dubitato neanche per un secondo che Checco Zalone riuscisse a farcela. Infatti, non ci siamo sbagliati: Buen Camino ha superato il record detenuto da Quo Vado? (quindi sì, il comico pugliese ha superato sé stesso) ed è diventato il film con il più alto incasso italiano. D’altronde, fino a ieri in cui vi abbiamo riferito che mancava davvero poco al superamento, non poteva essere altrimenti guardando i nuovi dati del box office. Di seguito, tutti i dettagli.

Checco Zalone uomo dei record: Buen Camino batte Quo Vado?

Tutte le previsioni sono state superate e, chi pensava che fosse solo ‘un fuoco di paglia’, dovrà ricredersi (e anche tanto). Il film di Checco Zalone, Buen Camino, diretto da Gennaro Nunziante, ha raggiunto 65.689.125 euro, diventando il film italiano con il maggior incasso di sempre, superando Quo Vado? (65.365.700 euro) e avvicinandosi al record assoluto detenuto da Avatar con 68.600.000 euro. Tenendo conto dell’inflazione, l’incasso di Quo Vado? del 2016 equivarrebbe oggi a quasi 80 milioni di euro. Dal punto di vista delle presenze, però, Quo Vado? resta in testa con 9.367.977 spettatori, contro gli 8.157.202 biglietti venduti da Buen Camino.

Chiaramente, Zalone non ha tutti i meriti: Gennaro Nunziante può attribuirsi una buona parte di questo successo, anche perché, ormai, i due sono una coppia quasi indissolubile. Basti pensare che il regista accompagna il comico pugliese fin da Cado dalle Nubi (2009), fatta eccezione per Tolo Tolo. I film diretti da Nunziante hanno incassato complessivamente oltre 260 milioni di euro, rendendolo il regista italiano più redditizio, mentre Tolo Tolo resta l’incasso più basso della filmografia recente di Zalone nell’ultimo decennio.

Buen Camino, di cosa parla il film

In questa pellicola che la gente corre a vedere al cinema, Checco, figlio di un ricco imprenditore, vive una vita lussuosa e spensierata, priva di responsabilità. Tutto cambia quando scopre che la figlia minorenne Cristal scompare. Chiamato a Roma dall’ex moglie, è costretto per la prima volta a fare i conti con il suo ruolo di padre. Grazie all’amica della ragazza scopre che Cristal è partita per la Spagna per percorrere il Cammino di Santiago, alla ricerca di un senso per la sua vita. Contro voglia, Checco decide di seguirla e intraprende con lei un viaggio difficile che diventa un’occasione di crescita e di riscoperta del loro rapporto. Buen Camino non è ancora disponibile in streaming.

