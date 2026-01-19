Trova nel Magazine
Buen Camino, travolge Avatar: Checco Zalone conquista il botteghino e fa la storia del cinema italiano

Numeri da capogiro per Buen Camino: il film di Nunziante supera Avatar, vola oltre i 70 milioni e riscrive la storia del cinema italiano con Zalone re assoluto.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ne abbiamo parlato tanto, abbiamo scritto tanto e adesso possiamo dire, senza alcun dubbio, che Checco Zalone è riuscito nell’impresa: Buen Camino ha battuto Avatar ed è diventato il film con il miglior incasso di sempre in Italia. In effetti, c’era davvero poco per cui essere sorpresi. La pellicola diretta da Gennaro Nunziante, sin dal giorno dell’uscita nei cinema (25 dicembre 2025), si è rivelata un successo inarrestabile al botteghino e, giorno dopo giorno, week end dopo week end, i numeri hanno sempre ‘parlato’ chiaro. Sabato 17 gennaio 2026, il comico ha superato il film americano al box office italiano, spodestando, così, James Cameron. Di seguito, i dettagli.

Buen Camino batte Avatar e diventa il film che ha incassato di più al box office italiano

Checco Zalone domina ancora il box office italiano con Buen Camino (Medusa), in testa per il quarto weekend consecutivo. Uscito il 25 dicembre, il film ha incassato nel fine settimana 3.580.565 euro, con una media di 5.235 euro a sala e un calo contenuto del 37%, raggiungendo il totale record di 70.183.458 euro. Il 17 gennaio ha superato Avatar (2009) di James Cameron, che con la riedizione del 2022 si era fermato a 68.681.465 euro, diventando il maggior incasso di sempre in Italia. Le presenze sono attualmente 8.736.227, contro i 9.368.154 biglietti di Quo vado?, già superato però negli incassi (65,3 milioni nel 2016). In 24 giorni Buen Camino ha totalizzato 68.823.069 euro e 8.562.320 spettatori. Ottimo esordio per La Grazia di Paolo Sorrentino (PiperFilm), che nel weekend 15–18 gennaio ha incassato 2.307.865 euro, con una media di 4.000 euro per cinema. Sommando le anteprime post-natalizie, il totale sale a 2.610.695 euro. Il debutto supera quello di Parthenope (1,9 milioni nel primo weekend), che aveva poi chiuso la corsa con oltre 7,5 milioni di euro, lasciando prevedere una lunga tenuta anche per La Grazia.

Al terzo posto si colloca Avatar: Fuoco e Cenere (Disney), che al quinto weekend aggiunge 702.302 euro, con una media di 2.776 euro, per un totale di 24.733.130 euro (29,2 milioni in Spagna). Tra le nuove uscite in Top 10 figurano Prendiamoci una pausa (Eagle), con 673.948 euro e una media di 2.300 euro, e l’horror 28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa (Eagle), che incassa 362.667 euro con una media di 1.462 euro.

Box Office Italia, la Top 10 completa

Di seguito, vi mostriamo la Top 10 al box office italiano:

  1. Buen Camino – € 70.445.612
  2. La Grazia – € 2.679.736 – 361.571 presenze
  3. Avatar: Fuoco e Cenere (Avatar: Fire and Ash) – € 24.826.297
  4. Prendiamoci una pausa – € 718.264
  5. Norimberga (Nuremberg) – 30.965 presenze
  6. Una di Famiglia (The Housemaid) – 24.505 presenze
  7. Spongebob – un’avventura da pirati – 23.168 presenze
  8. Zootropolis 2 (Zootopia 2) – € 18.878.088
  9. No Other Choice – non c’è altra scelta – € 2.572.427
  10. 28 anni dopo – il tempio delle ossa – € 391.977

