Buen Camino implacabile, Checco Zalone sfida Titanic e Benigni: l’impresa (impossibile) è vicinissima

Il film di Nunziante, Buen Camino, non si ferma e Checco Zalone sogna l’impresa impossibile: entrare nel ristrettissimo club dei 10 milioni di spettatori.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell’ottimo esordio del film di Gabriele Muccino, Le Cose Non Dette, che ha spodestato Buen Camino dalla vetta della Top 10 del Box Office italiano dello scorso weekend. Tuttavia, la commedia di Zalone continua ad essere inarrestabile ed è vicinissima a un altro record che gli farebbe riscrivere nuovamente la storia del cinema italiano, ovvero, entrare nel famoso ‘club dei 10 milioni’. Si tratta della classifica del telespettatori, ma ve ne parleremo meglio nel prossimo paragrafo.

Buen Camino oltre le aspettative, Checco Zalone sfida i giganti del cinema e punta al club dei 10 milioni

Checco Zalone e il suo Buen Camino non accennano ad arrestare la loro corsa verso imprese titaniche. Il comico pugliese già ha superato ogni aspettativa, diventando il film con il maggior incasso nella storia del cinema italiano, battendo Avatar di James Cameron (2009 e 2022), che si era fermato a 68,7 milioni di euro. Al 1° febbraio 2026, a oltre un mese dall’uscita, il film ha raggiunto 75 milioni di euro di incasso (precisamente, 74.915.208 euro), registrando domenica un incasso giornaliero di 457.022 euro, secondo solo a Le Cose Non Dette di Gabriele Muccino. Questo risultato lo ha consacrato re del cinema italiano, con 5 film presenti tra i 9 maggiori incassi di sempre nel nostro Paese. Adesso, però, l’obiettivo c’è un altro obiettivo che Zalone mira a raggiungere: entrare nel rarissimo "club dei 10 milioni" di spettatori. Negli ultimi 30 anni, solo 2 film ci sono riusciti, entrambi nel 1997: Titanic di James Cameron con 13.883.668 spettatori e La Vita è Bella di Roberto Benigni con 10.244.735. Checco ha sfiorato il traguardo nel 2016 con Quo Vado?, fermo a 9.964.606 biglietti.

Stando ai dati riportati da Cinetel, al 1° febbraio 2026, Buen Camino ha venduto 9.339.289 biglietti. Per numero di spettatori è attualmente nella top 5 degli ultimi 30 anni, dietro a Titanic (13.883.668), La Vita è Bella (10.244.735) e Quo Vado? (9.964.606). La cosa positiva è che si trova ancora in sala e riesce a mantenere una buona tenuta nonostante l’uscita di titoli concorrenti come Marty Supreme, La Grazia e Le Cose Non Dette.

Film con oltre 10 milioni di spettatori in Italia: la classifica

Raggiungere i 10 milioni di spettatori renderebbe Buen camino solo il terzo film dal 1996 a riuscirci. Guardando alla storia del cinema italiano, il record assoluto resta quello de Il dottor Živago di David Lean, che nel 1965 totalizzò circa 22,9 milioni di presenze. Secondo molti critici, però, il primato "virtuale" spetterebbe a Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci, visto nel 1972 da 15.623.773 spettatori in appena 10 giorni di programmazione prima del ritiro delle copie.

Secondo la classifica di Paolo Fiorelli (TV Sorrisi e Canzoni con dati SIAE), sono 41 i film entrati nel club dei 10 milioni. Di seguito, la classifica:

  1. Il dottor Živago (1965) – 22.900.000 spettatori
  2. Il padrino (1972) – 21.827.533
  3. I dieci comandamenti (1956) – 16.800.000
  4. Agente 007 – Missione Goldfinger (1964) – 15.800.000
  5. Guerra e pace (1956) – 15.707.723
  6. Ultimo tango a Parigi (1972) – 15.623.773
  7. Ben-Hur (1959) – 15.400.000
  8. Per un pugno di dollari (1964) – 14.797.275
  9. … continuavano a chiamarlo Trinità (1971) – 14.554.172
  10. Per qualche dollaro in più (1965) – 14.543.161
  11. Agente 007 – Thunderball (Operazione tuono) (1965) – 14.100.000
  12. Titanic (1997) – 13.883.668
  13. La dolce vita (1960) – 13.617.148
  14. Don Camillo (1952) – 13.215.653
  15. Ulisse (1954) – 13.170.322
  16. Il Gattopardo (1963) – 12.850.375
  17. L’amore è una cosa meravigliosa (1955) – 12.600.000
  18. La donna più bella del mondo (1955) – 12.592.231
  19. Malizia (1973) – 11.756.327
  20. Marcellino pane e vino (1955) – 11.559.217
  21. Il buono, il brutto, il cattivo (1966) – 11.364.221
  22. Il giorno più lungo (1962) – 11.300.000
  23. … altrimenti ci arrabbiamo! (1974) – 11.246.906
  24. La Bibbia (1966) – 11.245.980
  25. Il Decameron (1971) – 11.167.557
  26. La tempesta (1958) – 11.121.071
  27. Cleopatra (1963) – 10.945.000
  28. La grande guerra (1959) – 10.783.742
  29. Pane, amore e fantasia (1953) – 10.632.926
  30. E.T. l’extra-terrestre (1982) – 10.585.298
  31. Serafino (1968) – 10.529.941
  32. Amici miei (1975) – 10.467.254
  33. Da qui all’eternità (1953) – 10.450.000
  34. Pane, amore e gelosia (1954) – 10.429.417
  35. Novecento (1976) – 10.359.326
  36. Spartacus (1960) – 10.300.000
  37. La vita è bella (1997) – 10.244.735
  38. Rocco e i suoi fratelli (1960) – 10.220.365
  39. Matrimonio all’italiana (1964) – 10.180.536
  40. … più forte ragazzi! (1972) – 10.085.447
  41. El Cid (1961) – 10.064.092

