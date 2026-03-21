Opo tre anni e nove mesi di pausa per il servizio militare, i BTS tornano come gruppo completo con uno show di droni, un nuovo album e un evento globale tra Seoul e New York.

IPA 1 /6 Il ritorno dopo il servizio militare I BTS si erano fermati nel 2022 per permettere ai sette membri di svolgere il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud. Una pausa durata tre anni e nove mesi che ha segnato una fase di attività soliste ma anche di attesa collettiva. Con il 2026 arriva il ritorno ufficiale come gruppo completo. Il nuovo progetto rappresenta la fine dell’attesa e l’inizio di una nuova fase della carriera, presentata come un passo nella maturazione dell’identità coreana della band.

IPA 2 /6 Arirang: il quinto album e i numeri record Al centro del comeback c’è “Arirang”, quinto album in studio dei BTS, uscito il 20 marzo 2026. È il primo progetto collettivo dopo la pausa militare. Il disco prende il nome da una canzone popolare coreana che parla di nostalgia e separazione, spesso definita l’inno nazionale non ufficiale della Corea del Sud. L’album contiene 14 tracce tra rap, ritmi incalzanti e sperimentazione, con collaborazioni di artisti e produttori occidentali. Prima dell’uscita, i fan hanno pre-salvato il disco cinque milioni di volte su Spotify: un record assoluto per un gruppo K-pop.

IPA 3 /6 Lo show di droni: il cielo come palcoscenico Il ritorno è stato celebrato con “BTS the comeback live | Arirang”, uno spettacolare show di droni sopra Ttukseom Hangang Park. Per 15 minuti il cielo notturno è diventato una tela luminosa. I droni hanno formato i volti di tutti e sette i membri — RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook — alternandoli al logo del nuovo album, alla frase della campagna “What is your love song?” e al numero 7, simbolo della formazione completa. Le transizioni fluide tra volti, simboli e scritte hanno creato un effetto tridimensionale. Ogni immagine era nitida e riconoscibile. I visual legati ad “Arirang” comprendevano simboli, colori e motivi ispirati ai brani. La combinazione di tecnologia e arte visiva ha trasformato il cielo in un racconto in movimento.

IPA 4 /6 Il concerto gratuito a Seoul e l’infortunio di RM Il giorno successivo all’uscita dell’album, i BTS hanno tenuto un concerto gratuito a Gwanghwamun Square, nel centro di Seoul. Circa 260mila fan erano attesi in piazza, mentre milioni di spettatori nel mondo hanno seguito l’evento in streaming su Netflix. Poco prima dello show, l’agenzia del gruppo ha annunciato un contrattempo: RM si è infortunato alla caviglia durante le prove e la sua “partecipazione ad alcuni elementi dello spettacolo, come la coreografia sul palco, sarà limitata”. Nonostante questo, l’evento ha segnato il primo grande live dopo quasi quattro anni.

IPA 5 /6 Netflix: film-concerto e documentario Il comeback non si limita al palco. Il 21 marzo 2026 debutta su Netflix il film-concerto “BTS the comeback live | Arirang”, registrato a Gwanghwamun. Una settimana dopo, il 27 marzo, arriva anche il documentario “BTS: The Return”, diretto da Bao Nguyen. Il film segue da vicino la realizzazione di “Arirang” e offre uno sguardo dietro le quinte sul processo creativo e sulla dimensione personale dei membri in questa fase cruciale. Netflix diventa così il primo spazio globale in cui il ritorno dei BTS prende forma, tra musica e racconto cinematografico.