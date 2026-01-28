BTS sempre più inarrestabili, battono anche Taylor Swift: il primato da record della boy band k-pop Un ritorno attesissimo per il gruppo k-pop, e nonostante la momentanea assenza dell'atteso tour in Italia, ci ritroviamo sbalordito a vedere i numeri fatti oltreoceano.

Solo ventitré minuti: è l’arco di tempo che è bastato ai BTS per polverizzare ogni precedente riferimento nel mercato dei concerti internazionali, esaurendo quattro date consecutive all’Allegiant Stadium di Las Vegas e fissando un primato che racconta la dimensione ormai raggiunta dal gruppo sudcoreano. Un risultato che supera anche il precedente record attribuito a Taylor Swift e che dimostra l’espandersi e consolidarsi nel tempo della fanbase della boyband.

Il record a Las Vegas che supera anche Taylor Swift

Il dato, impressionante già di per sé, assume un peso ancora maggiore se inserito nel contesto di un ritorno che il pubblico aspettava da mesi. Dopo un periodo segnato da progetti individuali e dagli impegni legati alla leva militare, i sette membri tornano finalmente a muoversi come gruppo, riaprendo una fase nuova del loro percorso.

Il momento simbolo di questo rientro è senza dubbio quello registrato a Las Vegas. L’Allegiant Stadium ha venduto quattro serate in appena 23 minuti, stabilendo un nuovo standard di velocità nelle vendite e rendendo i BTS i primi artisti in assoluto a esibirsi per quattro notti consecutive nella struttura. Il confronto con il passato è inevitabile: il precedente primato, sempre nello stesso stadio, parlava di due date esaurite in quasi tre ore. Numeri che oggi appaiono lontani. Ma Las Vegas è stato solo l’episodio più emblematico di una dinamica che si è ripetuta ovunque. Tutte le 44 date inizialmente annunciate sono andate sold out in meno di un’ora, con milioni di fan bloccati nelle code virtuali sulle piattaforme di vendita.

BTS: una tournée senza precedenti

La nuova tournée mondiale prenderà ufficialmente il via il 9 aprile 2026 da Goyang, in Corea del Sud. Da lì il calendario toccherà il Giappone e, entro la fine di aprile, gli Stati Uniti. Tampa sarà una delle prime tappe americane, mentre il percorso negli USA si chiuderà con quattro concerti a Los Angeles nel mese di settembre. Il tour si svilupperà tra il 2026 e il 2027 con numeri imponenti: 79 spettacoli programmati in 34 aree del mondo, poi estesi a 81 show in 34 città. Oltre all’Asia e al Nord America, il calendario include Europa e America Latina, con tappe previste in Paesi come Spagna, Regno Unito, Messico, Colombia e Brasile. Nel 2027 il viaggio proseguirà verso Australia, Hong Kong e Filippine, completando una mappa che riflette l’estensione reale del pubblico BTS.

Una produzione imponente

La produzione del tour è pensata come un evento su larga scala, con un palco a 360 gradi che garantisce una visione completa da ogni settore dello stadio. La capienza media stimata è di circa 60.000 spettatori per data, portando l’affluenza complessiva già vicina ai 2,6 milioni di presenze. Un risultato che supera i numeri del tour del 2019 e che proietta ARIRANG tra le tournée più imponenti mai realizzate da un artista asiatico.

