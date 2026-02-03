Trova nel Magazine
BTS, il concerto del grande ritorno in diretta mondiale (dopo la naja): anche il docufilm su Netflix

Dopo la lunga pausa per svolgere il servizio militare RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook sono pronti a tornare con un tour mondiale: dove vederli

I BTS sono tornati. Dopo la lunga pausa per svolgere il servizio militare (obbligatorio in Corea del Sud), infatti, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook sono pronti per BTS the Comeback Live | Arirang, l’evento che segnerà il loro ritorno sul palco a più di quattro anni dall’ultimo concerto. L’appuntamento è fissato per il prossimo 21 marzo e sarà in diretta mondiale su Netflix. Sulla piattaforma uscirà anche il docufilm per raccontare l’attesissimo ritorno del gruppo k-pop più famoso al mondo, che a breve inaugurerà anche il tour mondiale. Scopriamo tutti i dettagli.

BTS the Comeback Live | Arirang in diretta mondiale: dove vederlo

Correva il 15 ottobre del 2022 quando RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook salirono sul palco tutti insieme per l’ultima volta. Dopo la lunga pausa dovuta al servizio militare e a più di quattro anni dal concerto ‘Yet to come to Busan’, i BTS sono finalmente pronti a tornare. Per l’atteso ritorno della k-pop band più famosa del globo, ovviamente, si faranno le cose in grande. Il prossimo 21 marzo a Gwanghwamun, la piazza davanti allo storico palazzo reale di Seoul, si terrà il BTS the Comeback Live | Arirang, il concerto-evento che porterà subito sul palco il nuovo album Arirang, in uscita il giorno prima. Il concerto sarà in diretta mondiale su Netflix e sarà possibile seguirlo sulla piattaforma colosso dello streaming a partire dalle ore 12:00 italiane.

Il ritorno dei BTS e tutti gli appuntamenti su Netflix

Il 20 marzo uscirà dunque Arirang, il primo album dei BTS a più di quattro anni da Proof. Il giorno successivo sarà la volta del concerto-evento BTS the Comeback Live | Arirang in diretta su Netflix. A partire dal prossimo 27 marzo, inoltre, sulla piattaforma colosso dello streaming sarà disponibile BTS: The Return, il docufilm che racconterà il ritorno del gruppo k-pop più famoso al mondo dal ritrovo a Los Angeles fino alla scrittura dei nuovi pezzi (con un’attesa nuova direzione musicale) e tutte le emozioni del concerto di Seoul. Il 25 marzo inizierà ufficialmente anche il tour mondiale dei BTS, che tra il 2026 e il 2027 toccheranno Asia, Nord America, America Latina, Europa e Medio Oriente per un totale di 82 date.

